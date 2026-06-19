與癌症患者的「端午同樂日」

端午節到，應節美食粽子不少人都會淺嘗一兩隻。不過，對癌症病人而言，「食得開心」之餘，更要「食得安心」。為了讓病人都能安心「過節」，香港防癌會早前聯同由大灣區航空員工組成的企業義工團隊，與住院及社區的癌症患者一同參加「端午同樂日」，即場與病友一起製作低糖版西米粽，以較易吞嚥的西米取代糯米，健康又美味。
西米經煮熟後質地較軟滑，能有效減少吞嚥困難人士的進食風險，同時低糖配方亦有助控制攝糖量，特別適合需要控制血糖或體重的病人。這類改良版本既保留節慶意義，亦兼顧健康需要，正正體現「食得有營、食得安心」。
香港防癌會的臨床經驗發現，不少癌症病人在治療期間會出現吞嚥困難或食慾下降問題，過於黏稠或乾硬的食物有機會增加進食困難甚至嗆咳風險。糯米本身質地較黏，加上傳統粽子通常較結實，進食時需特別小心，建議細嚼慢嚥，並控制食用分量。
至於癌症康復者和照顧者都要謹記為了健康，傳統粽子都是「少食多滋味」。傳統粽子普遍屬高熱量及高脂肪食物，例如常見的鹹肉粽，多採用五花腩、鹹蛋黃、臘腸等材料製作，這些食材脂肪及膽固醇含量較高；亦有不少加入醃製食品如鹹肉、臘味，含有較多鈉質及加工添加物。對於正在康復的癌症病人來說，過量攝取高脂及高鹽食物，或會增加身體負擔，影響康復進度。因此，建議盡量避免選用這類高脂及醃製餡料，改選較健康的材料，例如瘦肉、雞肉、菇類或豆類，減低油脂及鹽分攝入，同時亦能保留節日風味。
癌症病人在端午節並非「戒口」完全不能食粽，而是要懂得選擇及適量進食，建議遵循「低脂、低鹽、低糖」原則，避免高脂及加工食材，並按個人身體狀況調整飲食方式。透過健康選擇，同樣可以過一個溫馨又安心的節日。
香港防癌會亦歡迎不同企業夥伴參與本會的義務工作，詳情可登入以下網頁聯絡和了解更多https://www.hkacs.org.hk/hero/
香港防癌會
www.hkacs.org.hk