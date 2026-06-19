與癌症患者的「端午同樂日」

端午節到，應節美食粽子不少人都會淺嘗一兩隻。不過，對癌症病人而言，「食得開心」之餘，更要「食得安心」。為了讓病人都能安心「過節」，香港防癌會早前聯同由大灣區航空員工組成的企業義工團隊，與住院及社區的癌症患者一同參加「端午同樂日」，即場與病友一起製作低糖版西米粽，以較易吞嚥的西米取代糯米，健康又美味。

西米經煮熟後質地較軟滑，能有效減少吞嚥困難人士的進食風險，同時低糖配方亦有助控制攝糖量，特別適合需要控制血糖或體重的病人。這類改良版本既保留節慶意義，亦兼顧健康需要，正正體現「食得有營、食得安心」。