辦公桌上的網球賽：打字不打波，更易患網球肘？

如果同事在收工時告訴你，他整天坐在電腦前趕工，好似打了一場職業網球賽，你一定會以為他只是在「蛇王」打機。但原來打工仔每天坐在電腦前，雙手都在進行一場「職場大滿貫」。每當老闆和客戶向你發一封電郵，就像一次又一次發球，令你整天都在點擊滑鼠和敲擊鍵盤，就像網球手在底線與網前來回奔跑。這場文件與數據的「球來球往」，每天按鍵次數分分鐘動輒過萬，雖然手裡沒有網球拍，但你的肌腱卻早已傷痕纍纍，患上「網球肘」只是遲早的事。

醫學上，「網球肘」是手肘外側痛最常見的成因。它的正式學名是肱骨外上髁炎，雖然它的名字帶有運動色彩，但求診者絕大多數不是費達拿、拿度或是業餘網球手，而是天天對着電腦「揮拍」的文職人員。當我們長期打字，讓手腕處於向上翹的背屈姿勢時，前臂內的橈側伸腕短肌，就像一條被拉緊的橡筋。每次文件的來回修改，每次打字的微小動作，都在肌腱連接手肘外側的肱骨外上髁位置上，產生微小撕裂。當這些微創傷累積速度，超過身體修復速度，肌腱就會開始勞損和發炎。即使許多白領人士平日都不用搬重物，但卻連扭毛巾或提起平板電腦，都會感到手肘外側刺痛。

網球肘屬臨床診斷，但醫生須排除其它可引致手肘外側痛的骨科疾病，例如是頸椎神經根病變，以及橈隧道綜合症等。要面對這場職場網球肘的攻防賽，及早治療至關重要。對於初期患者，藥物及物理治療，並適當的伸展運動，乃是讓痛症提早「出局」的首選。然而，若痛楚持續，開始影響工作和生活，醫學上仍有不少治療方案。物理治療師提供的衝擊波，是近年常用的非侵入性治療，它透過高能量刺激患處，促進組織再生。但如果打完「衝擊波」後，情況仍未改善，患者便需要接受注射治療。

傳統的類固醇注射，通常能在一星期左右，達至消炎止痛效果，對於急性炎症效果顯著；但經常重複注射，或可引致肌腱弱化。近年富血小板血漿(PRP)注射，已逐漸成為治療慢性網球肘的可行方案。醫生會抽取患者的自身血液，經離心機處理後，提取含生長因子的血小板血漿，再注射進受損的肌腱內，來促進它自我修復；但與類固醇比較，PRP注射則需時約兩個月才漸見成效。 預防勝於治療，打工仔應定期做前臂伸展運動，以應付每日數以萬計電腦指令的隱形「大滿貫」。在文件來回修改之間，不妨給予肌腱一點喘息空間，也總好過明明沒打網球也患上網球肘，在職場淘汰賽中因傷患缺勤，甚至日後無緣在職場晉級。