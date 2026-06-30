每一段告別，都有一束用心的情意。 這些年，我見過無數次這樣的場景：家屬緩緩走向靈前，把鮮花輕輕放下。沒有說話，只有指尖微微顫抖。但我們都知道，那束花裏，藏着一句來不及說出口的「對不起」，一聲再也得不到回應的「我愛你」，或者一個永遠無法兌現的「下次見」。 悼念的鮮花，從來不只是裝飾。 較早前，毋忘愛為宏福苑20位離世者處理喪禮事宜，對經歷悲傷的家人而言，鮮花是一種具體、安靜，而且不必用語言的告別儀式。話語有時太笨拙，眼淚有時太洶湧，唯獨一束花，可以溫柔地承載所有說不出口的遺憾與思念。你可以把花放在靈前，放在骨灰龕旁，放在他從前最愛坐的那張椅子上，甚至放在最後一次見面的地方。

花會枯萎，但思念不會。而正因為花會凋謝，才讓我們學會珍惜每一次投放情感的瞬間。 有人問：為甚麼是鮮花？ 因為花有生命，像回憶一樣，會盛開，也會褪色。因為花不說話，卻最懂得傾聽。很多人第一次在喪禮上放聲大哭，不是在儀式中，而是在獨自獻花的那一刻。沒有人看着你，你終於可以把一整段日子以來的壓抑，隨着眼淚和花瓣，輕輕放下。 這就是為甚麼，我出席毋忘愛在每一次陪伴家屬的過程中，從不輕視「獻花」這個環節。我們不會催促，不會打擾，只會在旁邊靜靜守候。