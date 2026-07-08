運動科學：航天員健康的太空守護者

自從上世紀六十年代起，運動科學對於航天員的健康，進行了很多的研究和分析。當人類進入太空的微重力環境，身體的機能和生理狀況便會經歷極大的挑戰。長期生活在太空失重環境中，肌肉萎縮的程度特別快、骨質疏鬆和心血管功能失調等生理機能退化，十分明顯。短期航天飛行後，人體會失去約一至兩成的肌肉力量，最大攝氧量可下降兩成。國際太空站上的航天員在3至6個月的任務後，骨骼肌橫切面積減少20%至30%。骨密度每月流失高達1%至2%，加速骨質疏鬆症。

運動科學的精髓在於提供精準的「運動處方」，航天員在太空上每天要進行兩小時的運動訓練，以對抗在太空微重力環境工作的對身體的損害。運動訓練策略涵蓋三大類訓練：

1. 有氧訓練(例如特製的太空跑步機和單車機)可增強骨骼肌力量、刺激骨代謝並改善心肺功能；

2. 抗阻訓練(先進抗阻運動裝置)能有效減緩肌肉與骨骼的流失；

3. 核心與穩定性訓練，針對失重環境下航天員的背痛問題，改善脊柱穩定性並緩解疼痛。

運動科學更強調全周期的健康管理，包括航天員在飛行前的體能訓練，在軌期間對抗生理退化，返回地球後通過漸進式康復訓練加速機能恢復，以重新適應地球重力。事實上，每一位航天員都是頂尖的「太空運動員」，而運動科學，正是護航他們征戰太空的堅實後盾，守護著航天員的健康。