三伏天灸：專屬寒底人的冬病夏治

香港人夏天離不開冷氣、凍飲，表面涼快，實則寒氣入裏。入冬愈易手腳冰冷、鼻水長流、咳到瞓唔着。中醫講「冬病夏治」，而天灸(俗稱「三伏貼」)正是這個時節最「聰明」的調理法。
天灸點解有效？
借天時，驅頑寒
天灸並非用艾草燒灼，而是將白芥子、細辛等溫性中藥敷貼於背部穴位。每年夏季的三個「伏天」，是全年陽氣最旺之時，人體毛孔大開，藥力順勢滲入經絡，把潛伏體內的寒濕「逼」出體外。
邊種人最啱試？
如果你是陽虛性體質(俗稱「寒底」)——長期怕冷、面色偏白、大便稀爛、易累——天灸便是為你而設。尤其以下幾類特點：
•轉季就鼻敏感發作、晨早狂打噴嚏；
•慢性咳喘，天氣一凍即刻發作；
•風濕關節痛，落雨就「準過天文台」；
•胃寒肚瀉，食少少凍嘢就頂唔順。
天灸就是趁夏天陽氣最盛時調理，入冬後發作次數和嚴重程度往往明顯減輕。這不是即刻見效的療法，而是為身體「儲定陽氣」過冬時減輕發作程度。
邊種人要忍手不能做？
陽盛性體質(俗稱「熱底」)人士不宜，常見症狀包括：易口乾、便秘、面紅、生暗瘡等，貼了隨時「火上加油」。另外孕婦、兩歲以下幼兒、皮膚敏感或濕疹發作中、發燒感冒期間，都要暫緩治療。貼藥後皮膚輕微發紅發熱屬正常反應，但若起水泡或嚴重紅腫，應立即撕走藥貼，並詢問中醫師意見。
天灸是中醫預防醫學的智慧，但前提是「對體質」。如果想知自己體質是否適合，不妨詢問註冊中醫師意見。
作者為香港中華基督教青年會資深中醫師簡達滿