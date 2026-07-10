三伏天灸：專屬寒底人的冬病夏治

香港人夏天離不開冷氣、凍飲，表面涼快，實則寒氣入裏。入冬愈易手腳冰冷、鼻水長流、咳到瞓唔着。中醫講「冬病夏治」，而天灸(俗稱「三伏貼」)正是這個時節最「聰明」的調理法。

天灸點解有效？

借天時，驅頑寒

天灸並非用艾草燒灼，而是將白芥子、細辛等溫性中藥敷貼於背部穴位。每年夏季的三個「伏天」，是全年陽氣最旺之時，人體毛孔大開，藥力順勢滲入經絡，把潛伏體內的寒濕「逼」出體外。

邊種人最啱試？

如果你是陽虛性體質(俗稱「寒底」)——長期怕冷、面色偏白、大便稀爛、易累——天灸便是為你而設。尤其以下幾類特點：