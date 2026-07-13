神經退化性疾病(腦退化)診斷與治療

阿茲海默症是一種影響記憶、思考及行為的大腦疾病，它並不屬於正常老化過程的一部分。患者早期病徵包括記憶力顯著下降，特別是近期記憶，其後逐漸出現語言困難、判斷力減退、時間與空間定向障礙，以及情緒與人格改變等症狀。隨病程推進，患者將難以完成日常活動，甚至最終完全依賴他人照顧。

神經退化性疾病的診斷須結合臨床評估與影像學檢查。包括：

•磁力共振掃描(MRI)：顯示腦部萎縮，特別是海馬體；

•電腦掃描(CT)：有助排除腦腫瘤或中風；