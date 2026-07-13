神經退化性疾病(腦退化)診斷與治療

阿茲海默症是一種影響記憶、思考及行為的大腦疾病，它並不屬於正常老化過程的一部分。患者早期病徵包括記憶力顯著下降，特別是近期記憶，其後逐漸出現語言困難、判斷力減退、時間與空間定向障礙，以及情緒與人格改變等症狀。隨病程推進，患者將難以完成日常活動，甚至最終完全依賴他人照顧。
神經退化性疾病的診斷須結合臨床評估與影像學檢查。包括：
•磁力共振掃描(MRI)：顯示腦部萎縮，特別是海馬體；
•電腦掃描(CT)：有助排除腦腫瘤或中風；
•正電子發射斷層掃描(PET)：顯示β-澱粉樣蛋白沉積及神經代謝變化。
透過這些影像技術，醫生能觀察腦部結構與功能變化，提高早期診斷的準確度。
目前阿茲海默症仍無法根治，然而隨著醫學進展，已有多種治療方式可協助延緩病情、改善認知功能及控制行為症狀。整體治療策略主要可分為：
1) 疾病治療方面──近年發展出減少腦部異常積聚的β-澱粉樣蛋白，從而延緩神經退化進程；
2) 傳統症狀治療方面──主要提升神經傳導物質活性，改善患者的認知表現；
3) 在精神症狀方面──依據個別需要使用精神科藥物，以提升生活品質。
整體而言，阿茲海默症的治療已由單一症狀逐步邁向病因導向與個人化模式。在不久的將來，隨著對疾病的理解與治療技術的進步，有望延緩疾病進程，提升患者及其照護者的整體生活質素。
作者為港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系臨床副教授麥嘉豊醫生及助理教授張伊華教授