為甚麼要讓孩子學游泳？

游泳是人類基本的求生技能，游泳對孩子的意義，可以說是一項貫穿生存、健康、品格與人生智慧的終身運動。在眾多運動中，游泳具有無可取代的「生存價值」。香港作為沿海城市，無論是海灘、泳池還是郊野，水無處不在。學會游泳，就是為孩子裝備好面對遇溺風險的應變能力。

本港衛生署的統計指出，每年平均接近50人遇溺死亡。根據世界衛生組織的數據，溺水是全球兒童意外死亡的主要原因之一。讓孩子學會游泳，就是為他們的生命安全增添一層保障。