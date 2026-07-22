為甚麼要讓孩子學游泳？

游泳是人類基本的求生技能，游泳對孩子的意義，可以說是一項貫穿生存、健康、品格與人生智慧的終身運動。在眾多運動中，游泳具有無可取代的「生存價值」。香港作為沿海城市，無論是海灘、泳池還是郊野，水無處不在。學會游泳，就是為孩子裝備好面對遇溺風險的應變能力。
本港衛生署的統計指出，每年平均接近50人遇溺死亡。根據世界衛生組織的數據，溺水是全球兒童意外死亡的主要原因之一。讓孩子學會游泳，就是為他們的生命安全增添一層保障。
從生理角度而言，游泳能鍛煉全身肌肉、提升心肺功能，對關節幾乎零衝擊的運動。它能改善血液循環、增強呼吸功能及免疫力，對兒童肌肉骨骼系統的發育和體態矯正有顯著幫助。游泳對心理健康的正面影響不容忽視。水的浮力和流動性可以帶來天然的放鬆效果，有助於釋放壓力、緩解焦慮。學習游泳的過程，從最初對水的恐懼，到逐漸適應、掌握技巧，再到游出第一個50米，孩子經歷的是一次又一次的自我突破。這個過程教會他們面對困難和堅持不懈的努力，給予孩子面對人生挑戰時的韌性。
游泳是一項可以陪伴一生的健康運動。讓孩子在小時候愛上游泳，等於為他們未來的健康生活埋下一顆種子。讓孩子學習游泳，不是為了讓他們成為奧運選手，也不是為了在親友面前炫耀。其實是關於安全、健康、品格與快樂的綜合投資。
作者為中國香港運動醫學及科學學會院士、香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德博士MH