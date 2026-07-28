若大家認為大學醫科收生側重「拔尖」乃理所當然，我實難苟同。對分數的極致追求，與醫科對優等生的偏愛，導致教育制度扭曲，學生與家長的精神壓力瀕臨爆煲。如今若有尺能度量「學校健康與否」，恐怕許多學校都會被評為「不健康」，只因它們從未將學生的「心、社、靈、身」(筆者刻意排列優次)放在真正重要的位置，從未思考如何培育完整的「人」，而只按社會對「人才」的需求左右教學，最終衍生種種青少年問題。
若學習的真正起點是快樂與幸福感，即年輕人感到安全、被尊重、被接納，並願意主動探索世界，學習便不再只是「交差」，而是一段充滿好奇的成長旅程。這正是正向教育所能締造的三贏局面：學生認識自身強項，培養抗逆力；家長壓力減輕；學校理念得以堅守。太古小學正是如此。
青少年的身心健康，必須由學校與家庭攜手守護。作為太古小學的健康顧問，我見證學校著重發掘每個孩子的獨特潛能，強調責任不在於倒模，而在於創造環境讓他們發揮所長。這與我個人的信念，以及「毋忘愛」所秉持的「每個生命皆獨一無二」不謀而合。學校亦強調學習要落地，要融入社區，要關心社會不同群體的需要。
學校應培養學生面對未來的能力，卻不應僅限於技術層面，好比如今對AI趨之若鶩，在我那個年代則是電腦應用。技術可以讓人走得更快，但唯有價值觀才能決定一個人走得多遠。
太古小學的實踐告訴我們，一所「健康」的學校，敢於拒絕成為標準化人才的流水線，將「心、社、靈、身」融入學業之中。我深信當學校與家庭攜手，將幸福感與安全感交還給孩子，讓他們在愛與尊重中按自己節奏生長，才是對生命獨特性最大的尊重，這反映在每個年輕人都可在六年中成為「太古之星」。