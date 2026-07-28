若大家認為大學醫科收生側重「拔尖」乃理所當然，我實難苟同。對分數的極致追求，與醫科對優等生的偏愛，導致教育制度扭曲，學生與家長的精神壓力瀕臨爆煲。如今若有尺能度量「學校健康與否」，恐怕許多學校都會被評為「不健康」，只因它們從未將學生的「心、社、靈、身」(筆者刻意排列優次)放在真正重要的位置，從未思考如何培育完整的「人」，而只按社會對「人才」的需求左右教學，最終衍生種種青少年問題。

若學習的真正起點是快樂與幸福感，即年輕人感到安全、被尊重、被接納，並願意主動探索世界，學習便不再只是「交差」，而是一段充滿好奇的成長旅程。這正是正向教育所能締造的三贏局面：學生認識自身強項，培養抗逆力；家長壓力減輕；學校理念得以堅守。太古小學正是如此。