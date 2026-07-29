炎炎夏日，一杯冰涼透心的飲品絕對是最大享受。然而，市面上許多飲品暗藏高糖、高熱量陷阱，飲完不但唔解渴，反而不小心攝取過多負擔。想健康消暑，其實選擇很多，無論是西式或中式，只要懂得揀，一樣可以飲得清爽又健康。以下為你整合一系列健康夏日飲品，適合任何場合飲用。

電解質補充類：椰子水是天然電解質寶庫，配搭鮮橙汁或石榴汁，加少許鹽，就能自製零添加糖的運動飲品。西瓜電解質飲品同樣清新，以西瓜天然甜味取代糖分，解渴又補水。