炎炎夏日，一杯冰涼透心的飲品絕對是最大享受。然而，市面上許多飲品暗藏高糖、高熱量陷阱，飲完不但唔解渴，反而不小心攝取過多負擔。想健康消暑，其實選擇很多，無論是西式或中式，只要懂得揀，一樣可以飲得清爽又健康。以下為你整合一系列健康夏日飲品，適合任何場合飲用。
電解質補充類：椰子水是天然電解質寶庫，配搭鮮橙汁或石榴汁，加少許鹽，就能自製零添加糖的運動飲品。西瓜電解質飲品同樣清新，以西瓜天然甜味取代糖分，解渴又補水。
清涼水果茶與檸檬水：將新鮮水果(如藍莓、紅桑子)與香草(薄荷、羅勒)搗壓，加入梳打水，即變成色彩繽紛的消暑飲品。薰衣草檸檬水、藍莓檸檬水都是健康之選。
冰鎮冬瓜茶：冬瓜性寒，清熱解暑、利尿消腫。自製時可將冬瓜連皮切塊，加小量冰糖慢火熬煮成濃縮液，飲用時以水稀釋並加冰。想更低糖，可用羅漢果或代糖取代冰糖，風味依然醇厚。
冰鎮低糖綠茶/茉莉花茶：綠茶含豐富兒茶素，有助消脂抗氧化；茉莉花茶清香怡人，紓緩心情。自製時可泡濃茶底，加冰塊稀釋，完全不加糖或只加小量蜜糖提味。
薏米水：薏米中易溶於水的營養成分，例如部分B群維生素、礦物質(鉀、鎂等)和多醣類物質，有助於促進能量代謝、維護心血管與神經健康，並可能輔助穩定血糖及改善腸道功能。將生薏米洗淨後加水煲煮約45分鐘，隔渣後飲用，可熱飲或冰鎮。想增添風味可加入檸檬汁或少許冰糖，但建議盡量無糖。
羅漢果菊花茶：羅漢果天然清甜，不需加糖已有甜味，配合菊花清肝明目、疏風清熱。將羅漢果壓碎與乾菊花一同用熱水沖泡，放涼後雪凍飲用，是低糖又解渴的極佳消暑良品。
作者為註冊營養師丁浩恩博士