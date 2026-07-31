逾300學校參與至「營」學校認證計劃 推動校園健康飲食

健康飲食是支援學童健康成長的關鍵元素。從小建立良好飲食習慣，對降低日後罹患心臟病、糖尿病及其他慢性疾病的風險尤為重要。
衞生署與教育局自2009至2010學年起推行「至『營』學校認證計劃」(下稱「認證計劃」，以衞生署指引所訂的營養要求為依據，協助本地小學及特殊學校制訂及執行健康飲食政策，並進行教學及宣傳提升學童的營養意識，讓健康飲食文化在校園扎根。
認證計劃是「健康飲食在校園」運動的重點項目之一，多年來一直獲得學界積極支持。至今累計已有超過300間小學及特殊學校參與，其中122間已成功取得認證資格，當中更有98間學校在各項校園健康飲食項目上達到更高水準，獲頒「至『營』學校」嘉許。
認證資格有效期為3年。本學年共有12間學校連續5次獲得至「營」學校認證，並獲頒「持續推動健康飲食校園」獎項，以表揚在推動校園健康飲食方面的長期貢獻。當中更有兩間學校自認證計劃開展至今，已連續17年蟬聯至「營」學校，彰顯學校對學童健康飲食的持續守護。為表揚各校的卓越表現，衞生署健康促進處代表於今年6至7月親臨於2025至2026學年成功取得認證的學校頒授獎項，並與校方交流推動學童健康飲食的經驗。
依據認證計劃的評核准則，獲得認證資格的至「營」學校須持續按衞生署《學生午膳營養指引》及《學生小食營養指引》所訂的營養要求落實相關行政措施，提供健康午膳及小食，並配合教學與宣傳工作，於校園內建立及維持有利健康飲食的環境。
衞生署呼籲各持份者繼續攜手合作，於學校及家庭層面共同實踐健康飲食原則，協助學童從小養成良好飲食習慣，促進其健康成長。
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