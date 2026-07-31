逾300學校參與至「營」學校認證計劃 推動校園健康飲食

健康飲食是支援學童健康成長的關鍵元素。從小建立良好飲食習慣，對降低日後罹患心臟病、糖尿病及其他慢性疾病的風險尤為重要。

衞生署與教育局自2009至2010學年起推行「至『營』學校認證計劃」(下稱「認證計劃」，以衞生署指引所訂的營養要求為依據，協助本地小學及特殊學校制訂及執行健康飲食政策，並進行教學及宣傳提升學童的營養意識，讓健康飲食文化在校園扎根。

認證計劃是「健康飲食在校園」運動的重點項目之一，多年來一直獲得學界積極支持。至今累計已有超過300間小學及特殊學校參與，其中122間已成功取得認證資格，當中更有98間學校在各項校園健康飲食項目上達到更高水準，獲頒「至『營』學校」嘉許。