藏式瑜伽可紓緩壓力鼻敏感

上星期，莊子老師分享了兩招藏式瑜伽，分別是「風平雙耳」與「平火明目」 。今星期，再分享兩招，分別是「按鼻通肺」與「舌動悅心」，兩者可盤膝而坐進行。前者能舒緩鼻敏感，後者則緩解壓力焦慮。
第三式：「按鼻通肺」
第三式稱為「按鼻通肺」，功能方面，可以紓緩鼻敏感及鼻塞，增強肺部氣血流通，提升呼吸深度與效率。特別適合免疫力弱，易患感冒人士。整個動作練習方式如下：
第一步：吸氣；
第二步：閉氣(持續至下述第五步完成，高血壓或孕婦不用閉氣)；
第三步：先以左手兩指，以搓或捽方式，由鼻樑開始，向下搓或捽7秒或次，直至鼻尖；
第四步：完成7秒或次的搓捽後，雙指按著鼻尖，輕力做出一個「拔出」動作；
第五步：再以右手，重複第三步及第四步動作；
建議：每日早上進行，每次1至兩分鐘；
第六步：呼氣。
第四式：「舌動悅心」
第四式稱為「舌動悅心」，它能平穩心跳及情緒，緩解壓力焦慮，改善睡眠質素，滋養心神及提升專注力。整個動作練習方式如下：
第一步：吸氣；
第二步：閉氣(持續至下述第三步完成，惟高血壓或孕婦不用閉氣)；
第三步：伸出舌頭，先向上向下來回擺動7次，再向左向右來回擺動7次；
第四步：呼氣；
建議：睡覺前練習，幫助入睡。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApp：https://wa.me/85230015876
文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio