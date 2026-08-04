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健康
出版：2026-Aug-04 12:30
更新：2026-Aug-04 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

藏式瑜伽可紓緩壓力鼻敏感

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藏式瑜伽可紓緩壓力鼻敏感

藏式瑜伽可紓緩壓力鼻敏感

上星期，莊子老師分享了兩招藏式瑜伽，分別是「風平雙耳」與「平火明目」 。今星期，再分享兩招，分別是「按鼻通肺」與「舌動悅心」，兩者可盤膝而坐進行。前者能舒緩鼻敏感，後者則緩解壓力焦慮。

第三式：「按鼻通肺」

第三式稱為「按鼻通肺」，功能方面，可以紓緩鼻敏感及鼻塞，增強肺部氣血流通，提升呼吸深度與效率。特別適合免疫力弱，易患感冒人士。整個動作練習方式如下：

第一步：吸氣；

第二步：閉氣(持續至下述第五步完成，高血壓或孕婦不用閉氣)

第三步：先以左手兩指，以搓或捽方式，由鼻樑開始，向下搓或捽7秒或次，直至鼻尖；

第四步：完成7秒或次的搓捽後，雙指按著鼻尖，輕力做出一個「拔出」動作；

第五步：再以右手，重複第三步及第四步動作；

建議：每日早上進行，每次1至兩分鐘；

第六步：呼氣。

第四式：「舌動悅心」

第四式稱為「舌動悅心」，它能平穩心跳及情緒，緩解壓力焦慮，改善睡眠質素，滋養心神及提升專注力。整個動作練習方式如下：

第一步：吸氣；

第二步：閉氣(持續至下述第三步完成，惟高血壓或孕婦不用閉氣)

第三步：伸出舌頭，先向上向下來回擺動7次，再向左向右來回擺動7次；

第四步：呼氣；

建議：睡覺前練習，幫助入睡。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApphttps://wa.me/85230015876

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio

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