藏式瑜伽可紓緩壓力鼻敏感

第二步：閉氣(持續至下述第五步完成，高血壓或孕婦不用閉氣)；

上星期，莊子老師分享了兩招藏式瑜伽，分別是「風平雙耳」與「平火明目」 。今星期，再分享兩招，分別是「按鼻通肺」與「舌動悅心」，兩者可盤膝而坐進行。前者能舒緩鼻敏感，後者則緩解壓力焦慮。

第三步：先以左手兩指，以搓或捽方式，由鼻樑開始，向下搓或捽7秒或次，直至鼻尖；

第四步：完成7秒或次的搓捽後，雙指按著鼻尖，輕力做出一個「拔出」動作；

第五步：再以右手，重複第三步及第四步動作；

建議：每日早上進行，每次1至兩分鐘；

第六步：呼氣。

第四式：「舌動悅心」

第四式稱為「舌動悅心」，它能平穩心跳及情緒，緩解壓力焦慮，改善睡眠質素，滋養心神及提升專注力。整個動作練習方式如下：

第一步：吸氣；

第二步：閉氣(持續至下述第三步完成，惟高血壓或孕婦不用閉氣)；