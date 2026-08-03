家長容易忽略兒童敏感皮膚兩大高危位置

在兒科皮膚門診，經常遇到家長因為害怕類固醇及外用藥副作用，長期不願意替孩子用藥，導致原本輕微的皮膚敏感無法受控，反覆發作。特別是兩個非常獨特、亦最容易被家長忽視的位置。

第一個：男孩子的陰莖及陰囊皮膚。

這位置血管豐富、長期被衣物包裹、透氣度差，本身就極易誘發敏感發炎。一旦出現痕癢，小朋友會不斷抓癢、摩擦患處。長期反覆發炎及搔抓之下，皮膚會苔癬化。

苔癬化就是皮膚變得異常粗糙、增厚、發脹、紋理加深，外觀粗厚鬆弛，質地類似「大象鼻子」，非常難看。一旦皮膚變厚、結構增生，即使接受治療，復原速度都會很慢，甚至會長期皮膚質地改變。