家長容易忽略兒童敏感皮膚兩大高危位置

在兒科皮膚門診，經常遇到家長因為害怕類固醇及外用藥副作用，長期不願意替孩子用藥，導致原本輕微的皮膚敏感無法受控，反覆發作。特別是兩個非常獨特、亦最容易被家長忽視的位置。
第一個：男孩子的陰莖及陰囊皮膚。
這位置血管豐富、長期被衣物包裹、透氣度差，本身就極易誘發敏感發炎。一旦出現痕癢，小朋友會不斷抓癢、摩擦患處。長期反覆發炎及搔抓之下，皮膚會苔癬化。
苔癬化就是皮膚變得異常粗糙、增厚、發脹、紋理加深，外觀粗厚鬆弛，質地類似「大象鼻子」，非常難看。一旦皮膚變厚、結構增生，即使接受治療，復原速度都會很慢，甚至會長期皮膚質地改變。
第二個：小朋友的乳頭位置，男女小朋友都有機會出現。
乳頭皮膚同樣嬌嫩，容易受汗水、衣物摩擦、天氣轉變而出現敏感、乾燥、痕癢。如果長期控制欠佳、反覆發炎搔抓，乳頭周邊皮膚同樣會出現苔癬化，令乳頭變厚、變大、顏色變深，影響外觀。不少個案乳頭在初診時已經變到港幣5毫子那麼大，十分難看。
面對這兩個敏感位置，大部分家長都會覺得係「私密、脆弱部位」，就算醫生處方合適外用藥，很多家長都會私自停藥，只靠潤膚霜撐住。但潤膚霜只可以保濕修護，完全無法控制發炎。結果是發炎持續、痕癢不斷、小朋友繼續抓，最後演變成頑固、反覆、變厚的敏感皮膚，變成全身最難處理的皮膚部位。
醫生為小朋友處方的外用藥，一定經過嚴謹的安全考量，如果家長擔心私密部位用藥的副作用，可以大方跟醫生溝通。
及早正確治療，才是保護小朋友皮膚最好的方法。