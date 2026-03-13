有報道指，《九龍城寨之圍城》其中一套續集，早早決定邀請木村拓哉加盟，也獲得答應，木村拓哉甚至為了角色苦練武功。然後，因為中日關係緊張，電影公司決定陣前易角，改由吳彥祖接手。 20年前，如日方中的木村拓哉，接拍香港電影《2046》。可惜跟導演王家衛的執導方法擦不出火花，最後搞到不歡而散，戲份也被大幅度刪減。難得有機會修補遺憾，又無疾而終，影迷失望是可以理解。我以為找吳彥祖頂上，能夠把傷害減到最低，看網民反應，似乎不是。

是有點奇怪。尤其同代的最佳拍檔馮德倫，最近重出樂壇，為宣傳新歌，找來古天樂與陳奕迅等好友拔刀相助，反應不知幾好。甚至放風指Dry會重組開騷，又研究《老馮日記》可以用甚麼方法營運，市面上一片讚好之聲。說走紅程度，當年的吳彥祖隱隱約約比馮德倫更勝一籌，為何現時的迴響有顯著落差？真可以用二人的發展重心在地域上有分野便解釋得一清二楚？ 我很實際，還是覺得其中一個分水嶺，只不過很簡單的放了在塊面上面。畢竟，二人在1998年合作《美少年之戀》，在1999年合作《特警新人類》，說到底，九成以上原因也在一張俊臉。事隔廿多年，美少年變中佬，吳彥祖比較無為而治，開始出現髮線上移之類的男人常見問題，也試過演中年爸爸之類的角色，馮德倫在保養上卻似乎稍有心得，試過行天橋做模特兒，被大讚越老越有型。對，我們就是非常膚淺，誰靚仔便支持誰。

不是嗎？你看看郭富城貴為天王，又是影帝，開演唱會，還是忍不住沾沾自喜，誇獎自己年過60但講出來沒有人相信，還是似30幾40歲的狀態，根本逆生長諸如此類。多得郭富城這類不老傳說愈來愈普遍，一般觀眾對偶像外表的要求無限提升。女的，要似佘詩曼、宣萱、滕麗名，青春常駐，才合理，連郭羨妮也好像不太合格。以這個準則，難怪50歲活成50歲模樣的吳彥祖，受到攻擊。 在這種風氣下，我不得不佩服陳冠希。有很長的一段時間，陳冠希主力從商，幕前演出不算太多，在沒有逼切需要維持儀容討好歌迷影迷歡心的情況下，老得比其他偶像快，樣子比較殘，合理到極。最新流出的照片，甚至不修邊幅到一個程度，你說陳冠希變成一個像會在《東張西望》出現的大叔，也不過分，在《中年好聲音》找一個參賽者出來，可能也比他容光煥發。而陳冠希今年只不過45，比郭富城年輕15歲。他要回春，我敢說不是困難事；就算做不到，大概也可以阻止最新形象公諸於世。他應該認為沒有所謂。有人形容他是自暴自棄，我卻看到豁達。一個曾經受到全城推崇的俊男之王，選擇我行我素，懶理世俗批評與目光，要承受的心理壓力，非你或我可以想像；那份敢於跟主流觀念對抗的勇氣，更加無人能及。而我作為一個爸爸，看著陳冠希的新look，很感動。因為，我敢說，女。

只有落手落腳湊女而不是交給太太或工人姐姐搞掂，才有如此驚人的殺傷力呀！