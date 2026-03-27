沒有看黎明演唱會，所以得不到黎明碌紅蘿蔔。我感到可惜。 1) 我如實經歷過四大天王如日中天的年代，不是自豪，純粹因為出世得早。 2) 有個好深好深的記憶：讀中四那年，某日Lunch Time，食完飯，返到課室，目睹三個女同學在一個角落啜泣——我奇怪，同時八卦，於是揀了一個距離她們既近且遠的位置徘徊，終於(偷)聽到那個引致她們啜泣的理由：在昨晚播出的《人在邊緣》，林奕龍慘被打藤。 3) 林奕龍，1990年劇集《人在邊緣》男主角，由黎明飾演。這一齣奠定黎明電視紅星地位的劇集我當然有看，但當年之所以看，完全因為方剛——這是方剛唯一一齣有份參演的TVB劇集。

4) 可能自卑，可能憎人比自己生得靚仔，我和不少同級男同學都不鍾意黎明，自然不明白女同學為甚麼會鍾意黎明，以及那三個女同學為甚麼在林奕龍被打藤翌日圍在一起喊，為一個虛構的人一次虛構的被打PatPat而傷心到喊，老實，好匪夷所思。 5) 簡單講，當時不少男同學都藐黎明(以及鍾意黎明的人)，但沒來由的藐，不夠得體，所以一些思想較慎密較具批判性的男同學會這樣評價黎明：唱功，學友比他好；舞藝，城城比他好；至於演技？華仔比他好——換言之，由唱功到舞藝再到演技，黎明都輸給另外三位天王，奇怪在，男同學卻不會同時拎學友的舞藝、城城的演技，以及華仔的歌喉作比較，是的，擺明不公允不理性。

6) 在這一點上我比較騎牆，從來不會選擇企在任何一方，亦即不會長時間只支持某一方；事實上，四大天王的碟我都有買，四大天王的戲我都有看，分別在誰的碟我買最多？誰的戲我看最多？——你想知答案？都已經是那麼多年前的舊事，不再重要。 7) 只能說，原來一直理解錯《我的親愛》。沒辦法，那個愉快旋律和編曲，黎明和袁詠儀在那個TVB自家製MV的笑容，令我一直以為這是一首獻給熱戀中人的歌；偏偏在那個時代，還未流行由歌手主動為歌迷拆解歌詞背後深意，出到來，就純粹唱，That’s all。直到好多年之後偶然拎起份歌詞來看，吓，原來是一首有關分手過後的慘情歌。

8) 那個年代，沒有社交媒體，所有歌星，都是神秘的，而黎明是神秘之餘兼難明，難明在他的說話，但這麼一份難明，又令他更有一份人味——有些藝人總愛把說話經常掛在嘴邊，那些說話所包含和傳遞的意思和感情，通常都容易明白，帶有目的，帶有明確指向性；黎明的話，你可以單純了解字面意思，也可以專登去推敲背後有沒有隱藏意義，就好似那碌作為禮物的紅蘿蔔，為甚麼一定是紅蘿蔔？而不是青椒番茄或矮瓜？我們不會知道。 9) 現在太多人用太多外在言行來塑造自己，做人設，做一個試圖令受眾容易明白受落的人設，對老婆差的人，會嘗試令人以為自己是愛家庭好男人，表演質素欠奉的人，會努力令人覺得他已經好努力。黎明？你當然可以說他的難明也可能是人設，但他可沒有引導/要求你去解讀他，你有權不去明。

10) 就好似那碌紅蘿蔔，可能有意義可能沒意義。重點在，能於此時此刻握在手裡，已是一種意義。