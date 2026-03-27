電競女孩

《電競女孩》票房告急，由開畫35間戲院上映，一星期內跌到只得兩間。這樣跌法，實在比任何形容詞更加直接。於是，主創四出謝票、拍片呼籲入場等熟悉招數出到就出，網上都有聲音話要「救戲」，亦有幕後話場仗「明知輸都要打」，將電影主題同現實處境完美扣連，聽落好熱血。 問題是，類似畫面，我們經已睇過好多次。 近年只要是低成本港產片，一旦票房未如理想，就會自動進入「悲壯模式」：你不入場，就好似不支持本地創作。慢慢地，睇戲這件事，不再是一個選擇，而變成一種表態。但講真一句：一套戲是否值得睇，不應該靠同情心去決定。否則，電影就不再是作品，而是一場道德測驗。

當然，《電競女孩》不是言之無物，它用女子電競做切入點，講女性在男性主導行業入面如何掙扎，其實觀察得幾到肉。導演亦沒有行最安全的故事路線，這種做法比任何勝利都更誠實。因為現實世界入面，好多人不止是輸咁簡單，而是連落場的機會都沒有。 問題亦正正在這裏。 如果一套戲，連最基本被觀眾發現的時間都沒有，就已經被市場淘汰，咁我們現在面對的，其實不是「套戲好唔好睇」，而是更深層次的市場問題。 35間一個星期跌到兩間，不是單純口碑問題，而是權利被剝奪。你要一套沒有明星、沒有IP、題材又非主流的電影，在短短幾日內證明自己值得存在。這種要求，本身已經不是競爭，而是處決。

不過，比市場更值得警惕的，反而是我們的討論方式。 當《電競女孩》的輿論變成「值唔值得救」，當觀眾關注的重點變成套戲幾低budget、導演幾辛苦時，其實整件事已經響起警號：作品已經變成需要被拯救的對象，而不是純純粹粹的作品本身。雖然這樣看似多了幾分溫度，但長遠其實是抽空了討論。 講到尾，我對《電競女孩》最複雜的感受不是慘，而是覺得這件事愈來愈熟口熟面，好似上映、排片縮、謝票、落畫整個循環都見慣見熟。每一次，都好似證明香港電影仍然有不少有心人，但同時，亦一再證明，這個生態仍然無力承載這些作品。

所以問題從來不是：「我們應唔應該入場支持香港電影？」而是為何香港電影，要一再用「值得被支持」，去取代「值得被觀看」？當一套戲最有力的賣點，不再是內容，而是它的處境；當觀眾入場的理由，不再是興趣，而是責任，我們救的，到底是個別電影，還是早已失衡的生態？而最諷刺是，《電競女孩》講緊一班人明知難贏都要繼續打落去；戲外，它亦用同一種姿態，完成了自己的命運。