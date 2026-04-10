邱禮濤導演原來在1987年已經有作品面世，接近四十年歷史，說電影的票房或獎項，他可能不是出類拔萃，但說到產量豐富，無出其右。 同代的導演，很多已經淡出，有人可能選擇退休，有人可能被淘汰，有人走了去做YouTuber專門批評他人，有人專心提拔後輩，就算還有開拍電影，也多數慢工出細貨。就只有邱禮濤，即使在近十年八載，還是保持年年有新作出現，有時甚至一年多過一套。以現今市道，簡直奇聞。 任何題材均可駕馭 邱禮濤有幾項特點，讓他足夠長拍長有。一是靈活多變，幾乎任何題材，他也有本事駕馭得到，無論是恐怖片如《陰陽路》系列，或喜劇如《這個阿爸真爆炸》，或愛情片如《原諒他77次》，或動作片如《葉問前傳》，全部交出成績。二來他可以自己寫劇本。三來是他出了名精於控制成本。如果我是老闆，大概也會很信任這一位「員工」。

只是，有代價。代價是好像比較少影迷會承認自己是邱禮濤的粉絲？即是，王家衛、杜琪峯、許鞍華除了在頒獎禮在影展無比威風，也無可置疑個個累積了一大班忠心耿耿的支持者，被視為一代宗師。邱禮濤呢？總是有點難以定義。

曾幾何時，邱禮濤是所謂的cult片王。由《八仙飯店之人肉叉燒包》到《伊波拉病毒》到《反收數特遺隊》，成為小眾的偶像。之後，又被標籤是專門關懷邊緣小市民的導演類型，拍了《等候董建華發落》、《性工作者十日談》等言志之作。不過，去到近幾年，搖身一變，竟然拍了不少特技大片，例如兩套《拆彈專家》，例如兩套《掃毒》，或《莫斯科行動》、《談判專家》、《海關戰線》。部分作品的口碑其實不算差，可惜有部分卻被形容為爛片。而我們的記憶，是習慣抬高負面評價放輕正面評價。於是，很多人開始認為邱禮濤為了賺大錢愈拍愈馬虎，好像把電影純粹當成生意當成商品。

自資拍《我們不是什麼》 在兩年前《海關戰線》上畫的時候，批評聲音尤其明顯。電影內不合常理的情節與場面，實在是誇張得相當離譜。如果，你說導演是謝霆鋒，我覺得可以理解，但導演是有多年經驗的信心保證喎！我是去到一個地步，認定入面是有種嘲諷成分：即是老闆話要大動作要大爆炸，就炸到要幾驚天動地有幾驚天動地吧，聽教聽話，其他枝節索性全部置之不顧。換了是另一位導演，大概不會把自己的名聲如此拿來下注。但一想到是邱禮濤，又好像立即變得理所當然。

然後，導演為了有決策權，自資拍攝了《我們不是什麼》。有點似一個大廚，為求生活在茶餐廳任勞任怨，煮乾炒牛河可以，煮餐蛋麵又得，還可以斬叉燒。是不是自己最想烹調的菜式？當然不是。一百個小市民，大概有九十個也在類似狀態；九十個入面，大概又有八十個只可以接受現實。難得還有例外。像回到最初的階段。1993年，邱禮濤除了執導《八仙飯店之人肉叉燒包》捧出了黃秋生做影帝，我更喜歡的，是另一套作品《的士判官》。三十幾年前，如果對社會對人性充滿不滿，需要宣洩，來到今時今日，恐怕只會更有渴求。但又偏偏變得危機四伏。感激邱禮濤導演，還有火。