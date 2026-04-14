最近有報道指TVB要求旗下藝人交出IG等個人社交平台帳號及密碼，電視台隨即發聲明回應，強調公司一直尊重藝人私隱及合法權益，相關溝通主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及營運安排，並以合法合規及互相尊重為前提。既然如此，外界其實毋須急着將事件演繹成「TVB強搶藝人IG密碼」。真正值得討論的，反而是：今時今日，藝人的社交平台，究竟還算不算純私人地盤？ 答案其實早已不是。對今日的藝人來說，IG、Threads、YouTube甚至小紅書，既是宣傳渠道，也是商業資產，更是個人形象最直接的延伸。粉絲在看，品牌在看，公司也在看。某程度上，一個藝人紅不紅，未必先看作品，反而先看followers、互動率，甚至帶貨能力。既然社交平台早已成為工作的一部分，公司想加強管理，站在營運角度，不難理解。

而且，這樣做也不是全無好處。近年藝人因社交平台出事，早已不是新聞。Like錯post、講錯說話、手快share錯內容，後果可大可小，輕則刪帖道歉，重則整間公司都要執手尾。隔籬台的193也好、保錡也好，都說明社交平台看似是個人空間，實際上早已連動整個團隊的公關風險。公司想加強風險管理、掌握數據、協調商業合作，不算離譜。 問題從來不在於公司想管，而在於可以管到幾盡。 因為藝人社交平台最值錢的地方，從來不是它有幾安全，而是它看起來有幾似本人。觀眾follow一個藝人，不是想再看多一個官方宣傳帳號，而是想看那種似真非真的個人感：生活片段、自拍、互動、情緒，甚至偶爾失手。這些零零碎碎的東西，加起來才構成明星魅力。一旦所有內容都太工整、太穩陣、太有程序，個帳號就會由「人」變成「宣傳品」。觀眾未必會即刻unfollow，但會慢慢覺得假。

所以，今次風波最敏感的，從來不是密碼，而是主權。公司想保護品牌、保護市場、保護投資，沒有錯；藝人不想自己多年經營的平台，變成公司附屬品，一樣沒有錯。尤其對已上位或上位中的藝人而言，社交平台不只是帳號，而是自己辛苦累積回來的人氣、商業價值和話語權。公司可以說，這些成果有公司資源加持；藝人也可以反問，粉絲究竟是跟公司，還是跟我本人？ 193和保錡那些例子，證明完全放任，當然有風險；但如果走到另一個極端，所有藝人的社交平台都變成高度修飾、高度安全、高度協作，最後也可能製造另一場災難：個個都穩陣，個個都無聊，個個都似同一個人。娛樂圈最怕的，未必是失言，而是失真。

所以，密碼從來不是重點。真正值得問的是：當藝人的社交平台，已經成為工作、資產與人格延伸的混合體，公司與藝人之間，究竟應該如何分界？如果連最後那點「人味」都要交由制度接管，香港娛樂圈失去的，恐怕不只是私隱，而是連明星最值錢的個性，也一併被管理掉。觀眾追星，有時追的正正就是那點不受控；如果連不受控都要受控，追星仲有咩好玩？