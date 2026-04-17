點解Rocky要搞大件事？

當大部分的娛樂新聞都相當沉重，我還是關注一下港男Rocky跟崔碧珈的因愛成恨，比較輕鬆。 當然，因為我不是港男Rocky本人。 話說，男方曾經高調示愛，轉眼被女方請食檸檬，搞到變成全城笑柄。事件好像已經告一段落，但港男Rocky突然又還擊，將二人的對話截圖公諸於世，證明自己不是癡漢，不是一切出於幻想，死灰即時復燃。 我不是柯南，不是包公，沒有能力判斷誰是誰非。只是有點不明白，明明事件都已經被凋淡，何苦死咬不放呢？然後，我的太太跟我解釋：「Rocky是個健身教練，在形象上，做個壞壞地的男人，殺傷力，還不及被描寫成失敗無能癡漢呀！你是顧客，情願幫襯一個真有本事吸引到崔碧珈的58歲，還是想跟一個溝唔到女的可憐蟲？不說甚麼追求公義之類的東西，為搵食，都要據理力爭啦。」

好有道理。一下子，將我前半生累積的價值觀，徹徹底底推翻。在我的成長階段，經常被灌輸幾樣概念：1)好男不與女鬥。2)家醜不出外傳。3)人怕出名豬怕肥。4)忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。我試試把自己代入成為港男Rocky，基於接受過的教育，首先不會無厘頭在社交平台向崔小姐示愛啦，就算出了事，也應該即時道歉，刪除所有帖文，希望盡量大事化小小事化無。好大屈辱？係呀，做多200次引體上升洩憤囉。唔係可以點樣？

人慢慢長大，開始發現以上想法在絕大部分時間也只會傷害自己。人類好奇怪，見到別人為自己爭取公道，好容易便會形容對方為怨婦；但見到別人被欺凌也不發一聲，又不會覺得是風度是禮儀，只會認為是奴性是怕事。被世界怎樣標籤，也不是最大問題，問題在於，忍氣吞聲，多數會助長行惡者的膽量。即是，英超球證見黑哨沒有後果，也會變本加厲啦。所以，港男Rocky如果堅持自己沒有做錯，死不肯屈服，某程度上，我們實在不應該嘲諷，反而應該多多鼓勵。

尤其，同一時間，見到連老一輩的李家鼎也不惜把「家醜」曝光，希望為家人討回一個公道。李家鼎喎，單從外表目測，應該天不怕地不怕啦，根據他的說法，原來大兒子比他更兇惡。就是因為家醜不出外傳，就是以為忍一時可以風平浪靜，終有一天會等到對方浪子回頭。結果換來甚麼？結果是連前妻的最後一面也見不到，結果是大兒子把所有家人也攻擊到體無完膚，結果還是要把家庭決裂的過程與理由如數家珍描繪出來。在小火苗還是小火苗的階段，沒有努力撲熄，小火苗是不會自行消失的，只會演變成足夠燎原的大火。

是很艱難，對自己愛過的，無論是情人，是兄弟，是兒子，還是太太，就算懷疑對方有問題，人類總是會傾向信任，認為時間可以解決問題，一切會回復正常。要在事件未發酵到無法解決的極嚴重程度，已經肯正面面對和處理，需要極大的智慧和勇氣。沒有幾個人擁有。不緊要，願世間還會有一個能夠讓所有人為自己的不幸追究到底及找出真相的空間。我支持港男Rocky堅持下去。今次，真的，不只是因為喜歡吃花生。