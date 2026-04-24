一如往常，金像獎又引起無數爭議。在DQ風波之下，金像獎的認受性再受打擊，有很多爭議，其實都不太值得討論：例如《風林火山》值得不值得掃走多項技術獎之類。 不過，有超過一個人的地方，自然有不同意見，有不同意見，放在今時今日，自然會變成罵戰，無可避免。去到一個地步，一位被預先安排會出場的公眾人物，被專業的報幕人員讀錯名字，也居然有人認為是受害者的爸爸媽媽改名的錯，是受害者未夠紅的錯，而居然還有人認同，老實說，面對這樣的風氣，我無話可說。

比較起上來，郭羨妮被古天樂與宣萱的支持者中傷中到要在社交網絡留言還擊，已經算合情合理。影迷歌迷球迷，所謂迷，或多或少也有點蠻不講理的成分。即是，支持《世外》的，見到喜歡的電影食白果，可能會忍不住開直播大罵其他對手全部是垃圾；又或者，你看看曼聯球迷與利物浦球迷如何勢成水火？非阿仙奴的球迷看見阿仙奴被曼城越追越近，有幾幸災樂禍？哪有理性可言？

說到歌迷影迷之爭，據說，粵語片時代，蕭芳芳大戰陳寶珠，已經相當激烈。我親眼目睹過，是譚詠麟跟張國榮之間的爭鬥，嚴重到一個地步，兩邊派系簡直似有血海深仇，最後搞到張國榮意興闌珊，是封咪的導火線之一。愛你變成害你，不是亂說的。 有一段時間，我以為社會進步，民智開，類似的不理性行為，越來越淡化。劉德華歌迷跟黎明歌迷的敵對形勢，就遠遠不及兩位前輩恐怖；更不用說再後一代的陳奕迅或古巨基；或更後的幾代？到MIRROR崛起，我才明白，人性其實沒有太大變化，戰況減弱，可能只不過基於四大天王四強鼎立，不再是一對一，分散到注意力；可能只不過是陳奕迅與古巨基再受歡迎，畢竟不是白馬王子夢中情人類型；可能只不過是根本蜀中再無大將。是整個大環境出現異變，不是受眾的DNA出現異變。

以前，沒有社交網絡，鬥爭尚且影響全城；今天，當然更似火上加油。可以怎樣化解？像郭羨妮不吐不快，會被解讀成為有失身份，受到更大的抨擊，讓不滿的情緒不單無法化解，反而越陷越深。忍氣吞聲嗎？先不說有冤無路訴隨時搞到自己內傷，更大傷害，是助長了非理性謾罵的行為更加毫無代價，加害者有恃無恐之下，只會越來越放任。說得誇張一點，如果被無辜中傷的苦主們為了展示風度，或者為了多一事不如少一事，所以把網絡欺凌視若無睹，你說他們是幫兇，也不過分。

人類品味，明明有所改變，例如，林敏驄昔日的作風，被視為搞笑被視為有才華；今天繼續，你看看受到幾大的指控和辱罵？只能說一句，在網絡世界，我們對其他人的態度，往往要幾刻薄有幾刻薄，要幾無知有幾無知，要幾自我中心有幾自我中心。對自己呢？一定相反。都不要說甚麼律己以嚴、待人以寬之類的操守了。簡單一句：鬧爆郭羨妮或鬧爆江𤒹生的網民們，有機會給你們跟當事人面對面對質，真有人夠勇氣用相同語氣相同字眼親口說多一次嗎？