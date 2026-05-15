超長壽處境喜劇《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，很多觀眾第一反應自然是不捨得。 不捨得是正常的。一套處境劇播了接近10年，超過2,800集，早已不止是一套劇，而是很多人晚飯時間的背景聲音。你未必每集都追，但總會知道熊家、龍家、大小姐、送水輝、龔燁、熊若水是誰。它像屋企客廳一件家具，未必日日留意，但突然搬走，總會覺得少了點甚麼。 連劇中演員也難免感觸。「KC」歐瑞偉說大家相處近10年，早已好像家人；「熊若水」呂慧儀亦說所有節目有開始就有完結，所以一直珍惜每日開工機會。這種不捨是真實的，因為一套處境劇能夠陪伴觀眾近10年，本身已經是香港電視少有的成績。

但不捨得，並不代表不應該完。 《愛．回家》最初最可貴的地方，是它真的有「回家」的感覺，似是一班人和觀眾慢慢建立關係，所有人物都是大家的老街坊，有人討好，有人煩膠。觀眾睇得耐，自然會產生感情。 這正是處境劇最迷人的地方：它裏面有一個生態系統，成件事好organic。大小姐不是一出場就成為今日觀眾心目中的大小姐，金城安也不是第一日就成為今日的金城安，很多角色都是被劇集慢慢養出來的。誰有火花，誰自然跑出；誰受歡迎，故事便慢慢側重於他。

可惜近年的《愛．回家》最明顯的問題，正正是這個生態已經變質。很多元祖角色離開，令很多曾經深入民心的關係線斷開。新角色不是不能加入，處境劇本來就需要新血，但新血若只是為了填空位，甚至為了硬捧某些人，觀眾是會感覺到的。 所以《愛．回家》完結，表面上令人傷感，實際上也可能是一種解脫。一套劇最體面的結局，不是播到觀眾完全無感才消失，而是在仍有人不捨得時離場。 其實與其勉強維修一間已經改裝到認不出的屋，不如重新起一間新屋。呂慧儀話相信TVB會籌備一套更加好睇的處境劇，這句話反而值得認真看待。用原班人馬也好，用部分班底也好，最重要是給他們一個新世界、新人設、新關係。觀眾不是抗拒新劇，觀眾抗拒的是，明明已經變成另一套劇，卻仍然叫你相信它是你要回的家。

《愛．回家》曾經成功，是因為它不只得笑位，也有一種香港人的日常感。它陪觀眾食飯，陪觀眾放工，陪觀眾在日常疲累裏維持一點熟悉。這份功勞不應抹殺，台前幕後近10年的努力亦值得尊重。只是，尊重一套劇最好的方式，有時不是要它長拍長有，而是容許它同觀眾講拜拜。如果一個家已經不似那個家，與其繼續扮熟，不如大方講句：「多謝你陪過我」，然後開門行出去。