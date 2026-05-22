歡樂今宵仲Work？

ViuTV轉陣，由銀河映像製作的新劇《COURT！》口碑相當理想，但同一時間推出的綜藝節目《8點直樂VIURIETY》，情況相當嚴峻。 全新嘗試，未熟手，可以理解。繼續做下去，有空間慢慢修正，可以憧憬越來越進步。問題是，這一類《歡樂今宵》式直播節目，真心未被淘汰還有市場？ 《歡樂今宵》由六十年代誕生，播到九十年代中，之後斷斷續續地復刻，反應已經大不如前。高峰期大概在七十年代至八十年代。市民朝早返工黃昏放工，食過晚飯後，只需要有些無傷大雅搞笑內容娛樂一下。踏入九十年代，觀眾的品味提升了，開始更加關心社會關心世界，《歡樂今宵》提倡的輕輕鬆鬆，反而變得不合時宜，情願要《今日睇真D》。事隔三十年，在娛樂碎化片的當下，電視節目本身就可能是一種過時的觀念，連無綫也不再考慮《歡樂今宵》形式，想不到向來標榜年輕化的對家反而逆流而上。

用樂觀積極的一面思考：ViuTV最多的資源，是年輕偶像，有MIRROR有COLLAR，不愁沒有支持者。不要忘記，為了影低巴士上面的Ivy So廣告，有人是瘋狂到衝出馬路完全漠視正有汽車高速駛過。大膽推斷，如果將現場門票作公開發售，甚至會是一筆幾可觀的收入來源。

問題是，個節目一星期要做足五晚，姜濤、Candy等當時得令，在第一個星期上節目支撐一下，當然勝任有餘，但真有可能個個星期也花時間上去做直播？打個比喻，即是《歡樂今宵》年代，要劉德華梁朝偉拍完《神雕俠侶》或《新紮師兄》再去錄影廠說笑話？似乎不太實際。《歡樂今宵》能夠持之有效，主要是固有骨幹如盧海鵬如廖偉雄，雖然不算天王巨星但深受歡迎，《8點直樂VIURIETY》有沒有辦法找到屬於他們的盧海鵬或廖偉雄，能夠長期現身？ 暫時來說，未必有。畢竟，在今天的氣候，要引人笑，難度是幾何級數地提升。但《歡樂今宵》曾經被形容為娛樂圈的木人巷，因為現場直播，極考驗表演者的應變能力，有理由相信，ViuTV也希望透過《8點直樂VIURIETY》，把公司內一大班經驗尚淺的演出人員們，邊做邊學，盡量進步。如果用一個具體點的形容，就是如果還有下一次的《墨魚遊戲》，不會被上一代的洪天明、農夫，甚至鄧兆尊，搶盡鏡頭。

尷尬在，那一班年輕偶像們，有沒有動機把自己打造成另一個綜藝節目達人呢？已經不說賣靚仔靚女的一班，就算是賣與別不同的，也是標榜自己像個特立獨行的性格巨星。有劇本的事前錄影，就算以真人騷作包裝，至少還可以透過剪接等後期加工，砌出節目效果。現場直播？好容易見真章。很難想像一大班在強調自己真性情的人類晚晚在娛樂大眾，而他們的真性情又跟喜歡討好他人是一百八十度的相反。 何況，我們活在短片年代，生活節奏其實在不知不覺間比以前急促了不知幾多倍。你要後生一輩，晚晚看90分鐘沒有追看性的瑣碎，近乎天方夜譚；你要一般家庭觀眾，突然愛上對他們來說沒有感情分的陌生人？也是不切實際。當世界走向分門別類走向專業化，竟然復古「到依家輕鬆下」？這場實驗，祝好運。