馬浚偉又轉工。今次不是拍劇，不是開騷，不是主持節目，而是正式出任衍生集團副主席、執行董事兼聯席行政總裁，年薪252萬，另有機會收花紅。消息一出，衍生股價即時爆升，未正式返工，已經先幫公司「衍生」出一輪市值想像。這種效果，一個行政人員出身的普通CEO很難做到。 娛樂圈人做大機構CEO，到底是好事還是壞事？答案不是「識做戲就一定唔識做生意」，也不是「有名氣就自然救到公司」。最怕是大家一見到藝人轉型，就立即分成兩派：一邊覺得他成功勵志，由小生變總裁，人生勝利組；另一邊就冷笑，覺得上市公司請明星，不過是另類公關工程。兩邊都諗得太簡單，現實往往比劇本麻煩，尤其是商業世界沒有NG。

馬浚偉當然不是純粹空降花瓶。他有多年演藝、製作、管理、傳媒及品牌經驗，加入衍生前在新城廣播擔任高層，近年更不斷進修。以一間做兒童及家庭保健產品的公司來說，請一個公眾形象健康、親和力強、又懂得與大眾溝通的人回來，表面上確有道理。衍生賣的是信心，是姨媽姑姐記憶中的開奶茶、七星茶。這類品牌最需要的，正正是「可信」二字。 問題是，可信不等於可救。衍生近日並非單純想找個新代言人拍廣告，而是處於管理層震盪之後。所以馬浚偉今次接手的，不是一杯開奶茶，而是一煲已經滾瀉的中藥。他的名氣可以短期穩定人心，可以令傳媒願意報道，可以令股價有話題，可以令品牌重新出現在大眾視線。這些都是生意幫助，而且非常實際。香港很多老品牌最缺的不是產品，而是再被人談論的理由。馬浚偉至少給了衍生一個重新開口的機會。

但名人光環也有副作用。當公司請來藝人CEO，市場很容易把其簡化成「馬仔救亡記」。這對公司未必健康，對馬浚偉也未必公平。因為真正要回答的問題，從來不是他的社交平台簡介多幾多長，而是衍生的產品有沒有增長。 娛樂圈人做CEO不是原罪。相反，今日做生意越來越需要內容力、溝通力、媒體感和社群判斷，這些正是娛樂圈訓練出來的能力。壞事的是，公司以為請一個明星就等於改革；觀眾以為一個明星肯坐CEO房，就等於他已經懂得處理上市公司所有風險。

馬浚偉今次能否成功，關鍵不在於他是不是藝人，而在於他願不願意被商業世界檢驗。演藝圈看收視，商界看數字。衍生這杯茶，喝下去是回甘，還是苦過dee dee，就要等下一份成績表揭盅。