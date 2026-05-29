香港的律政片或劇集，我會很粗疏地分為四個階段。第一個階段，姑且叫做誇張期。 代表作包括《法外情》系列，加《誓不低頭》結局部分。《法外情》是1985年上畫的電影，劇情說妓女被屈殺死富二代，只有年輕律師願意代表辯護，年輕律師又居然是疑犯不肯相認的親生兒子，劇情煽情到極點，但票房好到不得了，更衍生出《法內情》、《法內情大結局》等延續篇。至於《誓不低頭》，1988年的電視劇，最後的高潮戲，是代表真兇曾江辯護的律師關海山，居然在法庭上掉轉槍頭，把真相公諸於世，置專業資格於不顧，也看到大部分觀眾熱血非常。

那個年代，絕大部分市民甚少機會接觸法庭運作，編劇說律師不斷嗌「objection呀大人」，也有足夠說服力。直到1992年《壹號皇庭》誕生，向美劇學習，走中產風，律師變成一種相對上沉悶與因循的工作，主要娛樂性反而靠去酒吧飲酒說是非說笑話與搞男女關係而提供，姑且可以叫做扮嘢期。但扮嘢期不長久，《壹號皇庭》爆冷受歡迎，最終拍了五輯，去到尾聲，基本上已經完全走回回頭路，又重返誇張期。

律政劇是長青的題材，每隔一段時間總有一套兩套，發掘新意成為難題。初出道新晉律師的故事拍過，專拍女律師的故事又試過，近乎《夜魔俠》(Daredevil)式超級英雄題材，說到律師出去查案連偵探的一份也兼顧，都有。最近，連法官做主角也出現。這個階段，可以稱之為百花齊放期。 但這個百花齊放期，其實也是誇張期。最後的案件，始終一定跟主角有關，不是律師本人被冤枉而出盡全力尋求清白，便是死了家人朋友要矢志報仇，總之都是帶點超現實。強如最新又最受歡迎的《正義女神》，也不例外，好像《狀王宋世傑》的變奏。

偏偏，因為一套《COURT！》，一下子跳到第四個階段。它描述最接近真實的法庭日常，借此探討法律的真貌，有幾大局限，受幾大人為因素影響。如果你仍然嚮往或追求灑狗血式的傳統，看《COURT！》會令你看得幾頭痛。因為，劇情沒有甚麼舌劍唇槍金句連場的鏡頭，只有大量細節。案情也不是甚麼峰迴路轉腦洞大開，案情甚至不算最重要的一環，出品的銀河映像真夠藝高人膽大。 上一檔期的《IT狗2.0》，某程度上是肯定了大台作風的貢獻。今次不知算不算一次挑戰？頭幾集，我最喜歡的一部分，是說到為尋求真相而近乎走火入魔的法官，幾乎想自行調查案情，然後被太太質疑：法官不是只看法庭上的證據而作出判斷嗎？一旦私下調查已經不公義。完全顛覆了由八十年代以來灌輸的設定：尋求真相，人人有責嘛，警察需要查案，私家偵探可以查案，律師可以查案，有必要時，法官也一樣可以親入案發現場。原來不是。一個健康的社會，根本應該分工合作得夠清楚，才可以正常運作。只可惜，我們未必活在一個健康的社會，與其說分工合作，倒不如說互相推卸責任更貼近現實。你看火災事件的後續發展？我們究竟需要看一套《毒舌大狀》或《正義女神》來宣洩一下，還是更加傾心《COURT！》的重重無力感？是很值得細心研究的一個題目。