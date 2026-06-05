上網尋找，尋找King Sir的短片看，看到一段由他負責VO的《尋找他鄉劫匪的故事》。 1) 「喺好耐以前，啲賊人認為，頭上有片瓦，腳下有塊土地係唔夠嘅。所以佢哋不惜離鄉別井，漂泊半生，走到偏遠嘅世界角落，去打劫銀行。攝製隊幾經辛苦，終於搵到阿金，佢憑住一支AK47，去開拓佢嘅夢想。有賊嘅地方就有警察，而有警察嘅地方，就必然會駁火，喺打劫嘅過程，我哋固然見盡滄桑，而其實每一個賊嘅背後，都有一個盪氣迴腸嘅故事。喺聽晚，我哋再同大家，尋找一個流散失落嘅賊人血淚史。」

2) 如果單純在心裡面讀出這段VO，肯定讀不出味道來──但如果自行在腦海配上鍾景輝把聲，well，不排除你會即刻感動起來，為這個離鄉別井漂泊半生，最後憑住一支AK47開拓夢想的劫匪而感動。 3) 鍾景輝的而且確唸過這段VO。上世紀九十年代尾一次亞視台慶，找來鍾景輝、石修和顏聯武，各自用上自己那把獨特聲線，演繹一段劫匪故事的VO。 4) 《尋找他鄉的故事》第一輯播出時，是1998年的事，亦是不少人認識鍾景輝的起點。這一個起點，變成一條線，由1998年至2004年，前後共播出六輯。而因為鍾景輝的聲音為不同故事主人翁賦予情感的價值，成為節目不可或缺的重要元素，深入民心，被香港電影借用，戲謔，一種帶有致敬意味的戲謔──《買兇拍人》那位被找來扮演雙鎗雄的臨時演員郭偉賓，為了展示自己高強的模仿能力，即席用把聲，聲演鍾景輝，可能郭偉賓模仿得太好，也可能是被模仿的King Sir本體辨識度實在太高，殺手阿Bart輕易認出。

5) 另一個認識鍾景輝的可能起點：《賭神3之少年賭神》的靳能。

6) 有關靳能本人的故事，不贅了，請自行找回齣戲來看；想說的是，用來形容他的那一句「佢好似成日喺度對住你笑，笑到你個心都寒」，以及那張截圖，的確從此成為很多人記憶中的鍾景輝，更成為一張在網絡世界好使好用的meme圖。 7) 我呢？由於比較老，小時候有看過《絲綢之路》，所以當我在港姐競選聽到同一把聲，跟何守信一起談笑風生時，我驚訝又詫異，那把曾經為我描述絲綢之路的聲音，原來就是眼前這個人，這個人這把聲，除了可以嚴肅講述中國古代文明，也可以風趣幽默舉重若輕。

8) 到後來才知道，TVB最初的戲劇製作都與鍾景輝有關──不只戲劇製作本身，更包括演出的人。原來不是空有夢想又或claim自己品性善良又努力的人就可以演戲。因為演戲，講天分，也涉及後天的技藝，需要經過訓練和學習。就像鍾景輝自己，讀書時已經熱愛話劇好想演戲，但當年香港，根本沒有學院提供相關教育，他惟有繼續升學，到後來才得到機會去美國進修。 9) 當然，學歷高不代表演技必定好(兩者不存在任何因果關係)，但接受過相關教育的鍾景輝在回到香港後，除了從事剛剛起步的電視業，更把演戲教育實踐出來，為一個正在發展的行業培育人才，實實在在。