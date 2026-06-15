Lokman@MIRROR喺《爆谷一周》節目中剖白，唔明外界點解成日聚焦喺12子有幾多時間「物理性一齊」，認為唔係成日一齊先叫做感情好，言語之間，感受到隊長有啲激動同無奈。

事實上，近年部分鏡粉不滿12子合體機會太少，影響團魂。MIRROR成立初期幾乎形影不離，但隨住大家走紅，每位成員都開始有自己發展方向，進入「各有各忙」嘅狀態。或者有人會問︰12子安排好時間，咪可以兼顧個人同團體嘅發展？事實係，12子有人專注音樂創作；有人拍劇、電影、舞台劇等，一般人三五知己約餐生日飯都要夾成個月，更何況係12個人？亦有人可能會覺得︰公司多啲安排佢哋一齊出席活動咪得囉？你估公司唔想客戶次次都包起晒全隊出場費、化妝造型同隨行團隊咩？但呢個係客戶嘅成本問題，依家經濟唔好就更加難。以上就解釋咗Lokman喺節目中回應MIRROR聚少離多嘅時候話「呢樣唔係我哋12個可以話事，或者都唔係我哋公司可以話事。」