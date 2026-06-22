《火遮眼》激發腎上腺素的娛樂

能夠將香港電影帶到國際舞台，依然是武打片此類型。近日上映的《火遮眼》由《九龍城寨之圍城》的武術指導谷垣健治首次執導，以一眾不算起眼的武打演員擔大旗，卻拍出了一部相當耀目的動作片，絕對值得入場支持。 谷垣健治早在《九》前已經是一位相當有分量的武術指導大師，經常與甄子丹合作，基本上已成為他的御用武指。今次首次執導，當然是拍回他最擅長的武打動作，因此全片基本上有九成時間都是在打鬥的，文戲佔的比重極小。 正確價值觀令觀眾容易投入

早已知道這部片是為著爽快而誕生，因此電影根本不會有放緩空間，就是要觀眾由入場一刻一直爽到散場，是純粹的娛樂，激發腎上腺素分泌的視覺享受。話雖如此，但文戲亦不是交行貨的，只能說是沒有精心雕琢的劇本，但所有起承轉合、情緒帶動都是足夠的，而且價值觀相當正確，善惡明辨。此戲的監製許學文導演，正是《樹大招風》的導演之一，他的作品厚重沉實，像其本人一樣低調做實事。

經常都強調，創作人的世界觀及心態，總會在其作品中流露出來，藏不住的。看得出這部作品的創作人，正義感滿滿，雖然未有多言，卻極力追求一個公道的世界。故事線簡單，就是在一個販賣兒童色情猖獗的社會，女兒被綁架了，男主角只有猛力尋回他女兒。這類故事主線當然是常見，但每部作品的功力不一。西片《救參96小時》(Taken)算是此類故事的代表作，故事完整、劇情精彩節奏緊張。而港片《殺破狼．貪狼》及《阿龍》的男主角同樣是女兒被綁架，但功力絕對不一。