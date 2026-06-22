《火遮眼》激發腎上腺素的娛樂

能夠將香港電影帶到國際舞台，依然是武打片此類型。近日上映的《火遮眼》由《九龍城寨之圍城》的武術指導谷垣健治首次執導，以一眾不算起眼的武打演員擔大旗，卻拍出了一部相當耀目的動作片，絕對值得入場支持。
谷垣健治早在《九》前已經是一位相當有分量的武術指導大師，經常與甄子丹合作，基本上已成為他的御用武指。今次首次執導，當然是拍回他最擅長的武打動作，因此全片基本上有九成時間都是在打鬥的，文戲佔的比重極小。
正確價值觀令觀眾容易投入
早已知道這部片是為著爽快而誕生，因此電影根本不會有放緩空間，就是要觀眾由入場一刻一直爽到散場，是純粹的娛樂，激發腎上腺素分泌的視覺享受。話雖如此，但文戲亦不是交行貨的，只能說是沒有精心雕琢的劇本，但所有起承轉合、情緒帶動都是足夠的，而且價值觀相當正確，善惡明辨。此戲的監製許學文導演，正是《樹大招風》的導演之一，他的作品厚重沉實，像其本人一樣低調做實事。
經常都強調，創作人的世界觀及心態，總會在其作品中流露出來，藏不住的。看得出這部作品的創作人，正義感滿滿，雖然未有多言，卻極力追求一個公道的世界。故事線簡單，就是在一個販賣兒童色情猖獗的社會，女兒被綁架了，男主角只有猛力尋回他女兒。這類故事主線當然是常見，但每部作品的功力不一。西片《救參96小時》(Taken)算是此類故事的代表作，故事完整、劇情精彩節奏緊張。而港片《殺破狼．貪狼》及《阿龍》的男主角同樣是女兒被綁架，但功力絕對不一。
富正義感的動作就是爽
早前有提過《阿龍》整部電影最錯的就是價值觀問題，令人在接收劇情時感到無比憤慨，因為戲中建構的世界觀極度錯誤。而《火遮眼》則懂得捉緊喜歡看動作片的觀眾心理，很多時看動作片就是希望可以藉電影世界來抒發在現實生活中的鬱結，因此電影必須要有滿滿的正義感，而《火》的劇情絕對做到。動作當然是誇張，很多打不死的情節，但個人認為，以打到此境界來說，那些血腥、暴力的畫面都已經被心地善良的創作人溫和化了。原本可以做得像《死神來了》(Final Destination)或是《恐懼鬥室》(Saw)之類的血漿飛濺、特寫傷口的爆血狀況等等，電影都沒有刻意強調此等暴力鏡頭。就只專心一意地令幾位演員包括謝苗、林科燈、黎唯等人全力地打，暢快淋漓，很多拳腳都乾脆利落，令人大呼過癮。