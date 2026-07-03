《火遮眼》的職人精神

基於工作需要，每個星期，大概總會入戲院看一至兩套電影，加上林林總總的劇集、串流平台製作，很容易麻木。即是，看恐怖片不再覺得恐怖，看笑片不再覺得好笑，看動作片不再覺得緊張刺激。 看到《火遮眼》，像重拾久違的觀影樂趣。不知有幾多年沒有試過，身在戲院，忍不住尖叫。看《火遮眼》，看到謝苗用鐵鎚重擊壞蛋的頭顱，我是情不自禁大大聲嘩出來。之前，無論看《九龍城寨之圍城》，看《殺神John Wick》，看甄子丹，也沒有發生過類似情況。很有重回到1987年看《東方禿鷹》的快感。

1987年，我10歲左右。那時，動作片當道，但無論是福星系列如《福星高照》(1985)，還是成龍的《A計劃》(1983)，好看還好看，精彩還精彩，但或多或少也有份漫畫味道，盡量減少血腥減少暴戾，盡量老少咸宜。老少咸宜才換到最好的票房。直到《東方禿鷹》，洪金寶銳意求變求突破，劇情上參考《第一滴血續集》(1985)，將喜劇元素減到最低，將煽情元素推到最高，動作設計上，也變得更加拳拳到肉。至少在觀感上拳拳到肉啦，一個10歲小朋友，不是太難欺騙。

打得過分殘忍，果然不符合家庭觀眾的口味。《東方禿鷹》的票房成績不算理想，我們都是比較喜歡看李連杰版本的《黃飛鴻》(1991)。你看，甄子丹的《葉問》(2008)，香港票房高達2,600幾萬，也遠勝收700幾萬的《殺破狼》(2005)。明明《殺破狼》的巷戰是經典。

在《殺破狼》做動作指導兼其中一名演員的谷垣健治，正正是《火遮眼》的導演。電影在北美大受歡迎，受到DC話事人James Gunn的高調大讚後，就算只不過以低成本規格發行，票房也超越《九龍城寨之圍城》，力追有王家衛名牌的《一代宗師》。誇張少少說一句，都算為港爭光。雖然，可能有些人會質疑《火遮眼》究竟算不算香港電影。 如果老闆是香港人，出品就是香港貨，《火遮眼》自然符合資格，但你看一看演員陣容：謝苗是大陸人，其餘有印尼人有越南人有泰國人有日本人，就是沒有香港人，你總不可能因為見到朱咪咪有一場戲便收貨吧。而且，谷垣健治本身也是日本人，整套《火遮眼》好像連一句廣東話對白也沒有，不用任何部門取消資格，好像也在灰色地帶。

世界變得太快，舊的一套觀念可能真要調節。摩洛哥代表隊，沒有一位主力在摩洛哥出世；法國代表隊，絕大部分成員也有非洲裔血統，部分甚至連法語也不精通。依舊拘泥土生土長才有代表性？未免過時。現在是有能者居之的世界。電影世界比足球世界好一點，像法國的奧利斯，倫敦出生，在阿仙奴、車路士、曼城受訓，但因為母親是阿爾及利亞裔法國人，選了代表法國，便以後也不可能為出生地效力，但谷垣健治既是日本人，也是香港人，有甚麼問題？