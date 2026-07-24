小學時期，我讀下午校。除了不用清晨起床，還有另一個好處：每個朝早，電視台在重播卡通片與重播舊電視劇之間，會重播一套粵語長片，未返學，可以觀看。不用等深宵的粵語長片時段。 認識謝賢就在那時開始。但說到印象深刻，始終來自電視劇，尤其《天龍八部》，梁家仁做喬峰的版本。據說，黃日華做喬峰的版本，在中國大陸影響深遠。個人來說，是覺得匪夷所思，黃日華做虛竹入型入格喎，年老後，最多變成少林寺方丈玄慈大師，怎可能變成結拜大哥的樣子？其他選角也一流，像謝賢做段正淳，捨我其誰？

段正淳的特點，是風流。基本上，整個江湖的女人，也是她的情人，或親生女兒。要找一個靚仔去扮演乜女都溝到的萬人迷，尚且容易，高難度是這樣的一個角色，要被演繹到風流而不下流。多得謝賢在粵語片時代已累積了情場殺手的形象，二十幾年後改由潘志文接手，正氣有餘，但那種令所有女人神魂顛倒無法自拔的隱藏壞孩子味道，跟謝賢相比，相差很遠。

另一代表作當然是《千王之王》與《千王群英會》。如果你只看過《至尊無上》，覺得譚詠麟做賭王已經好有型，強烈建議你看一看謝賢的千王版本，同一橋段，有型一百倍。對，謝賢就從來是有型。 那個年代，人老了，就不太可以有型，只可以變做爸爸，或爺爺。像胡楓。謝賢似乎無法接受，由主角慢慢退後一格做配角，便索性在八十年代尾開始淡出。然後，突然有一天，高調復出接拍《情陷夜中環》，做回男主角，最記得他戴住太陽眼鏡跟張文慈做床上戲。演技出色與否是另一回事，但跟《天龍八部》段正淳一樣，也是非謝賢莫屬。