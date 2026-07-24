小學時期，我讀下午校。除了不用清晨起床，還有另一個好處：每個朝早，電視台在重播卡通片與重播舊電視劇之間，會重播一套粵語長片，未返學，可以觀看。不用等深宵的粵語長片時段。
認識謝賢就在那時開始。但說到印象深刻，始終來自電視劇，尤其《天龍八部》，梁家仁做喬峰的版本。據說，黃日華做喬峰的版本，在中國大陸影響深遠。個人來說，是覺得匪夷所思，黃日華做虛竹入型入格喎，年老後，最多變成少林寺方丈玄慈大師，怎可能變成結拜大哥的樣子？其他選角也一流，像謝賢做段正淳，捨我其誰？
段正淳的特點，是風流。基本上，整個江湖的女人，也是她的情人，或親生女兒。要找一個靚仔去扮演乜女都溝到的萬人迷，尚且容易，高難度是這樣的一個角色，要被演繹到風流而不下流。多得謝賢在粵語片時代已累積了情場殺手的形象，二十幾年後改由潘志文接手，正氣有餘，但那種令所有女人神魂顛倒無法自拔的隱藏壞孩子味道，跟謝賢相比，相差很遠。
另一代表作當然是《千王之王》與《千王群英會》。如果你只看過《至尊無上》，覺得譚詠麟做賭王已經好有型，強烈建議你看一看謝賢的千王版本，同一橋段，有型一百倍。對，謝賢就從來是有型。
那個年代，人老了，就不太可以有型，只可以變做爸爸，或爺爺。像胡楓。謝賢似乎無法接受，由主角慢慢退後一格做配角，便索性在八十年代尾開始淡出。然後，突然有一天，高調復出接拍《情陷夜中環》，做回男主角，最記得他戴住太陽眼鏡跟張文慈做床上戲。演技出色與否是另一回事，但跟《天龍八部》段正淳一樣，也是非謝賢莫屬。
去到晚年，可能也要接受身份變成謝霆鋒的父親，以為《少林足球》入面客串的強雄，留低金句「球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打呀？」是最強勁的高峰？20年後，謝賢已經85歲，竟然有機會接拍到《殺出個黃昏》，做一個時不我予過氣殺手。謝賢也願意徹徹底底放下行走江湖多年的四哥形象，最後讓他贏到金像獎最佳男主角，成為史上年紀最大的影帝。以此作為遺作，在演藝事業層面上，應該再無遺憾了。
以後還有沒有可能出現到一個像謝賢瀟灑的明星？很困難。現代人太容易將謝賢那種明星風範，標籤成為扮嘢、造作、chok。當林峯也要身水身汗打餐懵，才洗脫得到昔日污名而得到坊間認同，風度翩翩往往被視為不夠親民，何況本身沒有條件風度翩翩的？而且，要長年累月維持優雅，也實在太困難太吃力，不信，請看看陳冠希與余文樂。做一個好爸爸好丈夫好男人似乎比較划算。環顧周圍，最有能力接到謝賢棒的，不好意思，其實還是只有謝霆鋒。不到你不相信，除了球隊有DNA，像英格蘭的DNA是怕輸怕到不敢進攻，只敢死守最終反而害死自己，或者像阿根廷的DNA就是毛手毛腳，西班牙的DNA是傳控，明星也始終有他們各自的DNA。永遠懷念謝賢，他曾經令我明白講粗口也可以不帶怒火，反而無比溫柔。