濱崎真緒

近年香港人最常聽到的，都是誰離開了香港。有人移民海外，有人北上生活，娛樂圈亦有不少藝人將工作重心轉到香港以外。聽得多了，「香港已經沒有吸引力」彷彿變成不必證明的事實。偏偏最近有一個故事，方向剛好相反。 2024年退出AV界、轉型做DJ的濱崎真緒，早前取得香港居民身份證。近日首次參演港劇，在HOY TV處境喜劇《你的保安 李寶安》飾演AV女優，與麥沛東有感情線。今次不是出席活動、講兩句廣東話便收工，而是正式拍劇，還特別跟蝦頭楊詩敏學戲和練習廣東話。對一個日本人來說，這至少不是齋講一句「我鍾意香港」咁簡單。

其實濱崎真緒早前已在網上引起過話題。她表示曾考慮到台灣發展，但當地店家開出的工作酬勞，是她在亞洲各地收到的邀請中最低，加上競爭和其他現實考慮，最後沒有留下。言論一出，不少人立即加入香港與台灣之爭，有人認同，也有人批評她以個人經驗概括整個市場。 她的判斷是否全面，當然值得保留。藝人收入牽涉知名度、工作內容和市場定位，不能單憑一份報價替整個地方落案。不過，比起她如何評論台灣，我更在意她為甚麼選擇香港。 藝人比普通人更懂得用腳投票，哪裏有工作、觀眾和下一步，便往哪裏走。濱崎真緒定居香港、拎身份證、學繁體字和廣東話，如今再踏進香港劇集，未必證明香港娛樂圈重返黃金年代，卻至少證明這裏並非大家想像中的一潭死水。

香港娛樂圈最諷刺的地方，可能是身在其中的人總覺得它沒有機會，來自外面的人卻仍然看見一道門。濱崎真緒並不是第一個走進來的人。林明禎由馬來西亞來港，由《救殭清道夫》、《一秒拳王》演到《飯戲攻心》，逐步由「大馬女神」變成香港觀眾熟悉的電影演員──雖然她最近又去了台灣發展。這反而說明，今日的娛樂市場本來就是流動的，有人離開，也有人進來，沒有哪一個地方可以永遠把藝人留住。 香港市場確實比從前細，電影和電視產量亦不能與八、九十年代相比，但「不再是亞洲第一」並不等於「沒有價值」。香港仍有成熟的製作團隊、獨特的廣東話文化，以及讓外來藝人被重新認識的空間。對某些人來說，香港未必是最大的市場，卻仍可能是下一站。