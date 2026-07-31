先旨聲明，這一篇絕對不是劇評，畢竟寫的時候，只看了《日落下的彩虹》第一集──不排除有權威人士可以單憑第一集就判斷之後14集好定壞，但我只是凡人，不能。 1.已經有一段好長時間，沒有即日收看當日播出的劇集。《日落下的彩虹》首播當晚，我已經好神心看了第一集──而且是在看完其他電影返到屋企才觀看，時間已經是夜深。 2.有理由相信，你一定會以為我是為了唐詩詠才那麼神心(和有精神)。嘿，不能說你完全錯，但也肯定不是完全啱。

3.真正原因：我曾經住在鑽石山大磡村，彩虹邨，理所當是童年時經常去的地方──跟大人過去買餸、食下午茶、食晚飯，以及飛髮。 4.都已經是40幾年前的事，實在難以確定當日飛髮的地方，是不是徐偉斌在劇裡面經營多年的髮廊；但可以肯定，當年天真無邪的我，從未試過在彩虹邨任何視線範圍，遇見過一個跟唐詩詠感覺類近的婦人或居民。所以心知肚明，我如此神心收看《日落下的彩虹》，是為了看一個有唐詩詠存在的彩虹邨，以及盡量看多眼這個終將清拆的公共屋邨。

5.每個屋邨都有屬於自己的故事，而彩虹邨在某程度上，更加是獅子山下故事其中一幅重要布景，是訴說香港奮鬥故事的必備美麗場景；事實上，彩虹邨名字起得靚，設計靚，這屋邨有著一種本質上的美之餘，住在那裡的人也心善，令彩虹邨經常成為電視台慈善節目籌款比賽冠軍。 6.地域和地方，在香港影視作品裡，就算不是被模糊處理，也不會被強調──當然會有一些特殊例子，例如《香港有個荷里活》，就把故事放在臨近清拆前的大磡村，配合隔鄰的新屋苑新商場景觀，結合成一個對比強烈而又帶點反諷的風景。

7.曾經孕育不少名人的彩虹邨(其實一個屋邨跟名人孕育不存在必然關係)，終於被選中，成為一齣劇集的唯一主場景──「日落下的彩虹」。顧名思義，如果一個邨也有生命，彩虹邨已經步入生命倒數階段，就算重建之後仍然叫做「彩虹」，但已不是原來的彩虹──正如「牛上」、「牛下」，名字一樣，只是肉眼看得見和肉眼看不見的，都已不一樣。