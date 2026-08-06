《父母姊弟》疏離家庭日

占渣木殊(Jim Jarmusch)新作《父母姊弟》(Father Mother Sister Brother)早前榮獲第82屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，是一部看破家庭倫理的作品。沒有那些要對父母親人歌頌到如聖人的尊崇，也沒有煽情得要命的相互犧牲，就是繼續占導最拿手的淡淡然看破世情格調。 以拍攝獨立電影見稱的占渣木殊，電影模式依然是獨立製作的感覺，然而他這些年來能夠請來演出的演員全部都是巨星級數。今次這部作品更是星光熠熠得驚人，包括阿當戴華(Adam Driver)、姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、夏綠蒂藍萍(Charlotte Rampling)、湯韋斯(Tom Waits)、維琪嘉莉絲(Vicky Krieps)、馬伊姆拜力克(Mayim Bialik)、伊迪亞摩爾(Indya Moore)及盧卡薩巴特(Luka Sabbat)等實力派演員，以三段家庭重聚的故事，寫盡現代關係忽近忽遠的微妙張力。

坦然面對親人疏離 這部電影重現他早期經典篇章式的敘事結構，作品劃分3個章節，分別是「父親」、「母親」與「姊弟」。而3個故事分別發生於美國東北、愛爾蘭都柏林及法國巴黎。無論「父親」還是「母親」的章節，子女都與父母疏離，似乎是不可避免的境況。反而「姊弟」篇那一對姊弟的感情顯得比較要好，一見面就能無所不談的狀態。

整部作品似較著重訴說與父母的疏離感，最精彩是開首的故事：一對姊弟去探望幾年才見一次的父親，言談間透露爸爸會向他們要錢的，他們要想辦法如何拒絕之類的。到看見父親的家，堆滿雜物，找個地方坐低也不容易，即使父親如何力挽他們留家晚飯，他們也拒絕了。與父親相聚的時刻，短短一兩小時便足夠。而故事去到尾，更是有意想不到的扭橋。但當觀眾看到這個扭橋，又會覺得很合理。 欺騙才是最有效的相處 有時與家人們的相處就是如此，總要存在一些欺騙，日子才會比較容易過。第二個關於「母親」的故事，大概就是沉默居多，彼此還是會有很多「你瞞我瞞」。反而第3個故事的一對同輩親人，感覺會比較無所不談。與家人的相處模式，大抵全都是看個人性格本身，但想快樂地跟家人相處，似乎比較難達成的事。導演一早已看破家人緣淺這道理，3個故事的分配也是合理。而3個故事唯一能夠串連的，就是分別都有滑板少年在主角眼前出現，那些少年的無拘無束，應該就是代表了主角們都渴望擁有的自由。當你面對家人之時，很難得到。