中港漫畫發展(之一)《鏢人》現象

當內地漫畫《鏢人》挾住7億人民幣投資、成為2026內地賀歲檔電影，呢部源自網絡連載的武俠國漫，早就唔止係單一作品成功，簡直係內地漫畫產業興盛嘅標誌。從快看漫畫嘅直條連載(最初是沒有紙版的)到發行動畫，而家升級至真人電影，《鏢人》嘅突圍之路，正好解讀到內地漫畫市場規模，由2013間120億元升至2024年接近300億元人民幣億嘅核心密碼。(參考艾瑞諮詢，iResearch） 內地漫畫嘅崛起，首先要多得網絡化同直條閱讀嘅技術。唔同港漫嘅紙媒基因，《鏢人》誕生之初就以移動互聯網，豎屏分鏡為說故事的基礎，啱晒手機單手滑屏嘅年輕人。

讀者返工放工、hea緊嘅空檔都可以沉浸式閱讀。呢種形式唔單止降低咗收費閱讀門檻，仲可以讓作者迅速在討論區收集到海量的讀者意見，調整劇情節奏或修改內容來迎合市場，最後積累到百億計閱讀量，有人流就不愁沒有商人出手投資。 與此同時，AI技術應用也幫上忙。《鏢人》動畫嘅場景、角色設定，動作流暢度，我其實覺得不如日本動畫，但最緊要是成本低，且近年審美觀有變，橋套好比細膩畫工重要。 更關鍵嘅係成熟嘅IP生態鍊。內地整咗個「網絡連載→動畫化→影視遊戲衍生」嘅模式，《鏢人》先後推出同名手游、動畫版，再到今次賀歲大片，實現咗價值一層層遞增。政策同資本嘅雙重加持更加為產業護航，《十四五文化發展規劃》呢類政策強化了國家對原創及智識產權扶持，北京市20億專項基金、增值稅即徵即退等優惠，讓很多創作者能夠受惠。呢種模式，令《鏢人》唔止成為爆紅內地，漫畫更發行到日本。

《鏢人》嘅成功印證咗內地漫畫嘅核心優勢：以網絡化打破傳播邊界，以直條閱讀霸佔年輕單手控機用戶時間，以商業生態鏈釋放IP價值，呢股浪潮早就超越單一作品舊嘅商業模式，成為文化產業高質量發展嘅強勁動力。 資深企業管理人