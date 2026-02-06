尋找希望 也可創造

在很多人眼中，今天正是「四無」狀態──無奈！無力！無助！無望！但我想，大家不是絕望的，只是一時之間看不到希望而已。所以我經常說，看不到希望就努力找吧！找不到就努力創造吧！ 可是，我有時又會感到，這種想法也許只是奢望，不切實際，沒有多少人有同樣想法。不過，最近發現同路人。此君相識已久，知道他也是擁抱希望的大好友，但平時瑣事羈身，未有詳談，只能零散地看他的文章，往往蜻蜓點水一晃而過。最近，看他把作品匯集成書，才發覺凝聚的力量，因為──《教育就是希望》。

我當過「人之患」，在中學和大學也教過書，五十多前直到今天，仍跟當年的一些學生保持聯繫。我一直認為，教育不單是眾人的工作，而且是「種人」的工作。教育工作者像花農一般，在校園裡為莘莘學子墾土施肥，努力培植喬木和花叢，這不是「種人」的工作嗎？ 當然，教育不是由教育工作者獨力支撐的，家長也應該是「種人」的人，而且必須是同道中人。所以，我看了書中提到「父母是最早的老師」，深有同感。回想當年跟兒子一起編故事，玩遊戲，欣賞他的「古靈精怪」，不只是親子關係，更是兄弟和朋友的平輩情誼，就跟書中提及的內容相似。今天很多父母感到艱難，因為時代和環境已大不相同，但箇中道理和方法卻如出一轍；只要發掘，各種思維就會像地下溫泉，湧噴而出。

歸根結柢一句話，就是怎樣尋找和創造希望？希望是隱形的，但絕對是存在的。書中也提到「好好認識學生」，其實重點就是怎樣用心地觀察孩子、青年以至其他人。這些觀察必須入微，由小見大，才有啟發。這又喚起我的昔日情懷，請孩子當我的老師，教我不懂的東西；教育？哪有年齡之分？希望，哪有代溝之別？放下身段，就是希望的開始。老實說，我今天仍是天生樂觀狂，不是因為個人的經歷和生命起跌，而是因為新生代給我希望。感謝這書的作者、在教育圈中艱苦地開墾但愉快地「種人」的園丁葉建源。