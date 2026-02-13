年年過年，電視台都會重播杜琪峯的《嚦咕嚦咕新年財》，這套真是賀歲片的「天花板」！笑到你翻轉之餘又好有意思。 杜sir都有打牌的嗜好，不過杜太話，杜sir沒甚麼耐性，打幾圈就叫別人來頂替他。杜sir打牌，不忘觀察人性，他說打麻雀是看出一個人人品的時候，在麻雀枱面前，一個人的真面目會表露無遺，一個平日斯斯文文的人，可以一下子變得惡形惡相，雙眼發紅，完全變了另一個人。 在錢銀面前可以知人性。 杜sir話，脾氣好，人品自然好。為甚麼脾氣好，人品就好？

因為一個人一發怒，基本上沒有甚麼好事會幹出來。一發怒，先是言語不好聽，幾句粗口先來；有些人會繼而動手，一動手，就一定出事，可能會出是大事。 相反脾氣好，在最躁底的時候，仍然可以保持一份冷靜，不惡言相向，當然也不會動手。當雙方對持時，只要有一個人是冷處理的，那場交一定嘈不成；架也打不成。 我在舊公司工作時，多次拜見已過世的白龍王，他跟每個信眾見面時都一定提醒:要收斂脾氣。 老人家跟我說：你聰明，做事手腳快，但脾氣太急，會障礙你的人生，你要順，脾氣一家要改。我緊記他的教訓，但有時都會忘記，一時怒氣來了，口又太快，就容易得罪人。

發怒對自己、對別人都不是甚麼好事，百害而無一利。雖然這個道理人人都知，但做到的人又好少，尤其是年輕，火氣特別猛，出事容易修補就好難。又或者，大家可以新年時打幾圈，在麻雀台上修煉一下自己，如果被人家截胡十三么都不推牌時，你就修煉成功，可以下山了。 話說回來，今年有兩部港產片賀歲，分別是《金多寶》及《夜王》。《金多寶》更是翁子光導演自己投資，紀念他去世的嫲嫲，笑中有淚。 過年睇港產片是港人的傳統習慣，一日睇一套，大家也別只關在家看Netflix，出外消費一下支持香港市道！香港已經所剩無幾，當可以珍惜時大家要好好珍惜，別讓港產片消失。