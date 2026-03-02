《財政預算案》為香港保留轉身空間

中東局勢一發不可收拾，令外界重新意識到地緣風險並非遙遠的國際新聞，而是這麼遠、那麼近。在此背景下檢視本年度《財政預算案》，其小心謹慎不僅是理財取態，更像是對不確定年代的必要預案：少做短期、不可逆的承諾，多留彈性與緩衝，確保遇上外部衝擊時仍有空間穩守。 綜合傳媒引述的消息，有平台數據指至少約150艘載有原油及液化天然氣的油輪在霍爾木茲海峽相關海域拋錨或停泊，並有報道指油輪在阿曼附近遇襲、被不明飛行物擊中甚至沉沒。霍爾木茲海峽作為全球最關鍵的能源航道之一，一旦出現大規模積壓、航運保費上升或局部封鎖風險，油價上升幾乎是直觀後果；而油價上升不止推高運輸與生產成本，亦可能再次推高通脹預期，令全球利率回落步伐變得更曲折。

對香港而言，第一重影響是輸入性通脹與營商成本壓力。能源與運輸價格上升，往往會逐步傳導至食物、物流、航空與旅遊等多個領域；中小企在復甦仍不均衡的階段承受力有限，家庭亦會感到生活成本「慢慢推上去」。預算案在民生支援上不走大水漫灌，而以審慎節奏處理，客觀上是避免在通脹與不確定性上升時，把經常性開支推到難以回頭的水平。特區政府若要「派糖」，更合理的做法是保留針對性、短期限、可調整的工具，以便視乎油價與物價走勢靈活應對。

第二重影響落在金融市場：香港的金融與股市，不知「是福還是難」。所謂「福」，在於國際資金於地緣衝突中往往尋求更具制度穩定性、法治保障與資本流通便利的市場作停泊或配置；香港若能保持市場秩序、資訊透明與風險管理到位，並把握企業融資、資產配置及避險需求上升的窗口，未必沒有受益空間。所謂「難」，則在於風險偏好下降時，股市估值易受壓，成交與新股活動也可能轉趨審慎；若油價推高全球通脹、拖慢降息，資金成本維持偏高，對股債兩市皆構成約束。此外，航運保險、貿易融資與企業盈利預期的變動，也會透過情緒與基本面，放大市場波動。

正因如此，今年預算案把部分重點放在提升長期競爭力（包括創科、產業升級、制度改革與大型發展規劃）而非短期刺激，從宏觀風險管理角度看是可理解的：外部衝擊無法由香港控制，但香港可以控制的是自身的財政緩衝是否足夠、經濟結構是否多元、金融系統是否穩健、以及特區政府是否保留快速應變的政策工具。 預算案的「謹慎」，在和平順風時或許不討好，但在戰火重燃、油價可能再起之際，反而顯得負責任。不把未來押注在單一情景上，為香港保留轉身空間，並在不確定中積累確定性。