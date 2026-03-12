伊朗拒投降 特朗普又退縮

特朗普日前在接受電視訪問時表示，戰爭已打得「非常徹底」，並預言戰事「很快結束」。很明顯，口吻與之前有很大的差別；令人懷疑，特朗普今次是否又再臨陣退縮。 之前，特朗普是多麼意氣風發，勝券在握，要求伊朗必須無條件投降，否則只會被打到全軍覆沒。他又要求伊朗必須選一個他接受的領袖，才不會一個又一個地被斬首。 現在，伊朗仍有能力每天都射導彈及放無人機還擊，美以分明未能完全殲滅伊朗的反抗勢力。而伊朗新選出來的最高領袖是哈梅內伊的次子，他反美意志堅定，很明顯不是特朗普可以接受的人，但這個人(穆傑塔巴)至今仍在位，未被美以「斬首」。

當初，特朗普曾表示，這場仗的戰略目標是要推動伊朗改朝換代，以一個親西方的世俗政權去取代政教合一的神權統治，好讓以色列往後可以安枕無憂。現在這個主要目標還未達到，戰爭還未打得很徹底，而特朗普卻嚷着戰爭將「很快結束」，難怪世人會懷疑，他又在準備打退堂鼓了。 特朗普如果真是臨陣退縮，叫以色列怎麼辦？以色列自成立以來，在中東打過這麼多場仗，一仗都未輸過。今次有可能要在未把對手打敗的情況下，就得鳴金收兵。以色列一定覺得這場仗打得不算光彩，心有不甘。只是主子要退，以色列沒奈何。

以色列的國土狹長，縱深度不足，面積只是伊朗的1.5%；人口雖已增至近1,000萬，但伊朗卻有8,838萬。這次如果不是有美國撐腰，以色列是不應去單挑伊朗，並把戰略目標定得這麼不切實際的。現在特朗普打退堂鼓，以色列真是跟又不是，不跟又不是。 經此一役，美國的同夥都看得很清楚，美國的國力實在不濟，只配欺負委內瑞拉這類小國。更大的問題是，這個頭領既乏韌力，又缺誠信，且行事魯莽，隨時「轉軚」，實在「跟唔過」。 今次美國的聯合軍事行動，出師無名，連西班牙與沙特阿拉伯都不願借出軍事基地給美國用，可謂失道寡助。而特朗普卻乏自知之明，還威脅要全面斷絕與西班牙的貿易往來；被西班牙總理桑切斯直斥其非。美國真是給特朗普丟盡了臉。

特朗普打這場仗，除了想收拾伊朗外，還想為共和黨在今次中期選舉拉票。此外，特朗普更想藉着漂亮的戰果，突出美國作為全球霸主的地位。這樣，美元才不致在聯儲局減息的時候走弱，令美元的國際地位不致因此而受到質疑。 所以開戰的頭兩天，金價不但沒有升，反而掉頭回落。原因就是市場認為，美國若是打勝仗，美元霸權的地位就會得到鞏固，買金對沖美元貶值的需要就會減少。近日忽聞特朗普又要退縮，市場於是更加肯定，美國的國力正在衰退，持美元有風險，黃金於是又成為投資者的寵兒。