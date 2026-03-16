加價潮由遠及近 各界宜提前部署

這一波加價壓力，源頭直指萬里之外的中東戰火。美國顯然誤判局勢，低估了伊朗的反擊意志與軍事能力。伊朗以強硬姿態多線反擊，短期內停火止戰機會渺茫。戰火直接衝擊全球能源市場，國際油價應聲飆升，市場對供應穩定的信心動搖，能源成本急劇上漲。這場地緣政治風暴的連鎖反應，正沿著全球供應鏈逐步顯現。

近期本港多類商品與服務接連傳出加價消息。紙巾、清潔用品等日常必需品供應商已向零售商發出加價通知，部分產品加幅高達兩成；航空公司因燃油成本上升上調客運燃油附加費，貨運收費亦見增加；裝修業界預告下月起工程報價或需調整。「緊日子」的陰影籠罩，市民擔心物價全面上揚，生活開支壓力陸續浮現。

對香港而言，輸入性通脹相對直接。油價上升帶動航運、空運與陸運費用，物流、倉儲、冷鏈等環節成本同步上揚，最終反映在零售與服務收費。值得注意的是，即使部分產品短期內未有即時加價，可能只因零售商尚有庫存可作緩衝；當補充庫存須按新成本計價時，價格便會出現「遲到式」上調，令市民感到加價一浪接一浪。

加價的影響並不局限於燃油本身。清潔劑、塑膠包裝、日用化學品等與石化原料關連甚深，加上運輸與包材成本上升，往往以分散方式反映在不同產品類別。空運食材成本上揚，亦會推高餐飲與零售端的日常開支。單一項目的調整幅度或許未至失控，但多個小幅上調累積起來，足以侵蝕市民的實質購買力，對基層家庭與現金流緊張的中小企影響尤為明顯。