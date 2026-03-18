財赤困局下，運流局和醫衛局應該站起來！

近年的財赤問題，令不少政策的推行變得困難，尤其是一些涉及公共服務的範疇，政府既要平衡財政壓力，又要兼顧市民的需求，的確不容易。最近離島渡輪票價調整引起不少討論，作為長期關注交通問題的人，筆者認為，大家應以更理性和全面的態度去看待這次事件。 離島渡輪服務的經營環境，其實並不容易。平日的客量不多，主要是離島居民使用，旅客則集中於假日。近年燃油價格上升、船舶維修成本高、人手流失等因素，渡輪公司的支出幾乎無法削減，節流空間非常有限。

政府每年都投入大量資金補貼渡輪服務，目的就是希望維持穩定的服務和可負擔的票價。今次票價調整，政府已經出盡全力壓低了渡輪公司的加幅，特別是針對居民使用的月票及多程票，已將加幅控制在8%以內，盡可能減輕居民的負擔。雖然加價是沒有人喜歡的，但如果不加價，服務無法持續下去，最終受苦的還是用家。 有人批評長者的優惠改為「兩折」，筆者認為，這需要放在更大的財政背景下來看。當年的「2元乘車優惠」是財政盈餘時推出的措施，如今財赤壓力下，政策作出調整是可以理解的。更何況，政府沒有單純將壓力轉移給居民，而是同時計劃提升碼頭設施，協助渡輪公司拓展非票務收入，例如引入更多小商店和攤位，為營運商增加收入來源，減輕票價壓力。這些措施，都是為了讓渡輪服務在未來能走得更穩、更遠。

事實上，從過往的評估來看，大部分渡輪公司的服務質素和乘客滿意度都相當高，這說明離島渡輪服務的價值是得到肯定的。對於居民來說，最重要的是服務穩定，能夠如常使用，而不是因為經營問題導致服務中斷或質素下降。相比之下，適度的票價調整是可以接受的，因為這是確保服務可持續的必然代價。 筆者明白，任何涉及加價的政策都會引起不滿，但我們也要明白，離島渡輪服務的經營現狀的確十分困難，甚至可以說是捱著來做。如果沒有政府的補貼，票價早已大幅上升甚至無法經營。與其將問題情緒化，不如更多地了解背後的原因，並支持政府和營運商一起找到平衡點。這不僅是對離島居民的保障，也是對渡輪服務可持續發展的支持。

同樣道理，醫衛局近年全力配合國家政策，大力推動香港發展成為生物科技之都，不少營運的跨國企業和內地企業都陸續進駐北都和河套，也跟不少大學合作。但是似乎在財赤的陰影下，在醫療用藥方面及多層次支付的研究上，局方未必有勇氣推動強醫金和大膽向財政司提出雙位數字的撥款打到醫管局帳戶中，讓它們加快提速批準新藥和納入安全網，讓病人和公務員能用上創新藥物。這點筆者認為趁著自願醫保檢討，以及近年市民越來越接受強積金和年金後，應該大膽提出強醫金的概念，讓政府、企業和市民一起籌建健康的醫療基金，像渡輪服務一樣，找到最好的平衡點。

良政善政和經過深思熟慮的政策推廣，應該讓多點人知道和了解，從交通到醫療，筆者都希望社會大眾和持分者有更多的認知和討論，這樣我們的社區才會變得更好。