我們這些七十年代後出生的人，總自詡是戰後嬰兒。戰爭於我們，不過是發黃的舊照片，是歷史書上的文字，是祖父母偶爾嘆息間的回憶。我們享受戰後的和平與經濟起飛，縱然際遇各異，卻不曾像上一代那樣，要真正走難。
父母都是越南華僑，越戰爆發前，他們離開了西貢。媽媽坐飛機，爸爸坐船，二人都算是舒舒服服地走了出來，安抵香港。後來戰爭一開始，他們的兄弟姐妹和友人便真的成了難民——就像電影和紀錄片裡那些片段，擠在搖搖欲墜的小艇上，在南中國海上漂流，隨時可能遇上海盜或葬身大海。那種驚險，就是真正的「死裡逃生」。
其實戰事從來沒有離開過這個世界，只是我們生活在沒有戰爭的角落，感受不到那種顛沛和恐懼。近年的俄烏戰爭已打了逾四年，以色列與加沙、以色列與伊朗的衝突更是愈演愈烈。我們生活在容易四處旅遊的時代，稍一不慎便可能在錯誤的時間身處危險的地點。這一刻還在購物，下一刻或許已是防空警報響起。成長在安逸環境中的我們，可以怎樣面對這種突變？當然，我不是覺得它必然會發生，但世界局勢變化之快，「戰爭」二字早已不是紙上談兵。而作為一個普通的中女，我在這些變化中，忽然有了一種生命的覺醒。從前總以為明天可以慢慢計劃，現在卻明白：平安，是多麼奢侈的福氣；和平，是多麼脆弱的幸運。我們所擁有的一切，看似理所當然，其實不過是時代的恩賜。
陽光依舊，生活細碎。可心裡多了一絲珍惜，多了一份謙卑。戰爭，從未走遠，我們只是幸運地，活在擦肩而過的這一邊。