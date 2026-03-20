我們這些七十年代後出生的人，總自詡是戰後嬰兒。戰爭於我們，不過是發黃的舊照片，是歷史書上的文字，是祖父母偶爾嘆息間的回憶。我們享受戰後的和平與經濟起飛，縱然際遇各異，卻不曾像上一代那樣，要真正走難。

父母都是越南華僑，越戰爆發前，他們離開了西貢。媽媽坐飛機，爸爸坐船，二人都算是舒舒服服地走了出來，安抵香港。後來戰爭一開始，他們的兄弟姐妹和友人便真的成了難民——就像電影和紀錄片裡那些片段，擠在搖搖欲墜的小艇上，在南中國海上漂流，隨時可能遇上海盜或葬身大海。那種驚險，就是真正的「死裡逃生」。