同理心診所

寵物都怕去獸醫診所，因為診所設計得冷冰冰，將醫療與情感完全分隔。業界正經歷一場靜悄悄的轉變，因為治療在進入診症室已開始，一個能減輕壓力、尊重哀傷、並重視人寵關係的環境，本身已是療癒的一部分。 過去，貓狗在同一個等候區，但對於較獨立的貓來說，狗的存在會造成壓力。一些診所開始設置實體間隔、專屬貓咪候診室，甚至發展全貓診所，或安排貓專用時段，也有診所提供「cat parking」——在牆上設置高架位置，讓貓籠可以離地放置，減低貓咪的不安。

研究顯示，貓在住院期間，會因噪音、強光以及缺乏躲藏空間而承受壓力。於是有些獸醫病房使用不透明籠門，避免動物互相對望；以柔軟實心的地面取代冰冷的金屬網；以及加入各種藏身空間，讓貓可以躲起來，甚至重新設計籠門開關的聲音，減少金屬碰撞帶來的驚嚇。 溫暖而秘密的告別室，用於生命最後階段的照護。設計上刻意淡化醫療感，改用較接近家居的元素，如柔軟的醫療級沙發、木紋地板、可調節光線，以及柔和的音樂。這些房間通常設於較隱蔽的位置，並連接後門，讓家屬在悲傷時可以避開人來人往的大堂。其實在哀傷時刻，很多細節都變得特別重要。

同時，整體空間的美學亦在轉變。過去以純白為主的臨床風格，逐漸被柔和的粉彩色調，因為適當的色彩運用可以有效減低動物與主人的焦慮，同時令診所形象更親切。診所不再只是治療疾病的地方，而是一個全面照顧身心的空間。隨着業界愈來愈重視動物的情緒與感受，以及主人在過程中的需要，獸醫服務亦正邁向一個更有溫度、更完整的療癒時代。