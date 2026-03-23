火災聆訊揭示政府部門履職失效

宏福苑大火聆訊展開首日披露的細節令人震驚又痛心。聽證會揭示了政府部門在執法與監管上的疏漏、錯位、推卸與分割，是引起這場慘劇的根源之一。這不是偶發的失誤，而是長年積累的缺失造成的惡果。

調查顯示，起火的最大可能原因是有人在地盤吸煙。事故前，居民多次透過社交平台群組發放工人吸煙、煙頭遍地的情況，並一再向不同政府部門投訴。勞工處在一年內巡查十六次，其中一次更由承建商（宏業）董事陪同，但每次結果都是「未見工人吸煙」，投訴「未能成立」。「未見」二字真是可圈可點，結論卻是令人難以信服。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指出，巡查人員「未必親眼看到吸煙」，並不代表地盤無人吸煙。居民提供了工人吸煙和滿地煙頭的照片便是最直接的證據。