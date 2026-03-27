早幾年當ChatGPT大爆發時，有人主動找我們公司，問想不想投資一個AI小助理。概念當然是好的，現在大家看到類似的已變得成行成市，哪為何我當時決定不投資？純粹是因為，那團隊的人像「拎idea呃錢」多於有偉大執行藍圖的初創，所以我沒落搭。而最後他們也沒做出任何東西就散了。 再到早前，又有人告訴我，他公司的social media已經全部由AI寫的了。你看起來好像是由記者寫的文章，原來都是AI寫的，連圖片都自己生成，人類只是做approval，看到沒問題然後按「publish」。

今時今日，你問我「將來仲有人識寫字嗎？」，呢個問題就好似問「將來仲有人識行路嗎？」一樣。有車，你梗係唔行路；有AI，你仲會自己用腦諗嗰兩句「Dear Sir, Hope this email finds you well」？唔好呃自己了，你而家寫email，係咪開咗個Gemini，打句「幫我覆條木咀，話我唔得閒，但要好有禮貌」，然後就一嘢copy and paste？ 現今的電郵來往(尤其是商業的)，基本上就是「AI和AI的對話」。你用AI寫，人家用AI覆。以前寫封email，或許你還需要諗下點樣用字去「陰」吓人，同時又「防」吓人，或者點樣寫得得體啲去求人；而家？全部都係嗰陣除——AI除。

最諷刺的是，當所有人都要AI幫手寫到最體面、最專業的時候，反而令到「識寫字」變成了一種奢侈品。「當全世界都用AI寫字，唯一一個親手寫字嘅人，就係最有誠意嗰個。」當所有溝通都可以被外判，我們最後剩下的，可能只是一堆沒靈魂的「Best Regards」。 所以下次寫email之前，試下自己寫多兩句廢話？起碼嗰啲廢話，係屬於你嘅。文字又奢侈，又垃圾。