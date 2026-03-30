重返災場心沉重 情理兼備顯關懷

特區政府近日公布，宏福苑大火的受災居民可於下月二十日至五月初分批返回單位取回物品。每戶最少一人、最多四人上樓，可攜同親友或搬運工協助，逗留時間不超過三小時。政務司副司長卓永興強調，相關安排旨在維持秩序、確保安全，亦讓居民有序取回個人物品。
此項安排整體上審慎而合理。火災後樓宇結構仍待全面評估，環境存有潛在風險，進出管理必須嚴格。若容許自由出入，容易引致擁擠、誤闖或財物糾紛。當局限制人數、分批登樓，可有效控制場面並保障安全；同時允許居民攜同親友，有助搬運與情緒支撐。安排既符安全原則，亦顧及人情，體現特區政府在危機管理中重視秩序與關懷並重。
特區政府同時顧及受災居民的情緒和心理反應。居民在登樓前將觀看心理準備短片，喪親家庭可由社工陪同；大廈各層設有由社工及臨床心理學家組成的支援小組，提供即時協助與輔導。若居民其後感到不安，亦可尋求社工支援。這顯示當局已把心理重建視為災後工作的重要環節，從預防到陪伴、從現場到後續，建立起具連貫性的支援機制。
重返災場，意味面對失去，也象徵重新開始。親眼見到被焚的居所與遺留物品，難免喚起悲痛與創傷。前線支援人員須明白災民心情沉重，應以同理心與專業態度應對，冷靜傾聽、適時介入，避免情緒失控及二次傷害。同時，現場管理人員在執行規範時亦需保持彈性，理解居民的心理反應，讓紀律與體恤並行。
特區政府在災後輔導工作上，不能止於單次現場支援，而應建立貫穿整個重建過程的心理支援體系。從前期的心理教育短片、社工陪同入樓，到現場的即時輔導與後續的求助渠道，已展現出從預防、陪伴到持續跟進的完整鏈條。更進一步的工作應包括主動識別高風險個案，為喪親者及長期受創的居民提供持續心理治療，並成立互助小組，讓災民在彼此分享經驗中獲得連結與力量。