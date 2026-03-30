重返災場心沉重 情理兼備顯關懷

特區政府近日公布，宏福苑大火的受災居民可於下月二十日至五月初分批返回單位取回物品。每戶最少一人、最多四人上樓，可攜同親友或搬運工協助，逗留時間不超過三小時。政務司副司長卓永興強調，相關安排旨在維持秩序、確保安全，亦讓居民有序取回個人物品。

此項安排整體上審慎而合理。火災後樓宇結構仍待全面評估，環境存有潛在風險，進出管理必須嚴格。若容許自由出入，容易引致擁擠、誤闖或財物糾紛。當局限制人數、分批登樓，可有效控制場面並保障安全；同時允許居民攜同親友，有助搬運與情緒支撐。安排既符安全原則，亦顧及人情，體現特區政府在危機管理中重視秩序與關懷並重。