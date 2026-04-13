特區政府近日宣布撥款約 18億元推出燃油補貼，與深陷高油價泥沼的運輸及物流業共度時艱。雖說特區政府的出手較一些主要經濟體略慢，但在立法會全力配合下，措施對苦撐多時的司機與中小企而言算是「及時雨」，但必須指出，補貼只是短期止痛藥，若不從監管機制與轉型策略根治，「藥效」過後病灶依然存在。特區政府在救急之餘，更應思考如何建立具前瞻性的能源預案。

這筆資助的正面意義在於反映了特區政府對社會實況的關注。在經濟疲弱、外部能源局勢不穩的背景下，基層運輸者如小巴、貨車司機過去數月幾乎是「開工倒貼」，18億元的資助確實能抵銷部分燃油支出，保住從業員飯碗。這種靈活運用公共資源的做法，對穩定就業及市場信心起到關鍵作用。