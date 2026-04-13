特區政府近日宣布撥款約 18億元推出燃油補貼，與深陷高油價泥沼的運輸及物流業共度時艱。雖說特區政府的出手較一些主要經濟體略慢，但在立法會全力配合下，措施對苦撐多時的司機與中小企而言算是「及時雨」，但必須指出，補貼只是短期止痛藥，若不從監管機制與轉型策略根治，「藥效」過後病灶依然存在。特區政府在救急之餘，更應思考如何建立具前瞻性的能源預案。
這筆資助的正面意義在於反映了特區政府對社會實況的關注。在經濟疲弱、外部能源局勢不穩的背景下，基層運輸者如小巴、貨車司機過去數月幾乎是「開工倒貼」，18億元的資助確實能抵銷部分燃油支出，保住從業員飯碗。這種靈活運用公共資源的做法，對穩定就業及市場信心起到關鍵作用。
不過，政策執行的最大顧慮在於補貼能否真正惠及目標對象。本港燃油市場高度集中，定價機制長期缺乏透明度，「加快減慢」的弊病多年未改。雖說特區政府指出會透過行政監察手段把控，但補貼極容易被油公司透過微妙的調價空間「變相蠶食」。若公帑最終轉化為大型企業的利潤，而非實質減輕前線司機的負擔，便有違政策原意。
特區政府不能止步於派錢，更應主動出擊建立長遠機制。中長線而言，建議當局要求油公司定期披露成本結構，建立透明的價格評估制度。同時可參考其他經濟體經驗，研究設立「油價穩定機制」或利用稅收調節工具，在能源市場劇震時發揮緩衝作用，避免價格劇烈波動直接衝擊民生經濟。
從整體角度看，減少依賴燃油才是治本之道。特區政府宜藉此契機加速推動公共交通及物流業的新能源應用，如擴大電動貨車及氫能巴士的試驗規模，並完善充電、加氫等基建。實現能源結構轉型，擺脫香港被國際油價「勒脖子」的困境。
特區政府這次出手夠快、方向正確，確實穩住了業界信心。但「及時雨」不能解決長期的「乾旱期」，特區政府應展現更強的治理意志，完善市場控價與監察機制，在能源轉型路上膽大心細地佈局，才能確保香港在全球能源變局中保持競爭力與社會穩定。