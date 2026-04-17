去過沖繩的人，多半品嘗過黑毛豬品種阿古豬。這種豬生長速度慢、成本高，但仍有香港農場飼養。最近有研究發現波利尼西亞人、歐洲人和中國人，竟在不同時代都偏愛黑色豬隻。

800年前，波利尼西亞探險者將豬帶到夏威夷。牛津大學領導的研究團隊展開基因追蹤，發現牠們的黑色毛皮來自一種全新的基因突變，而且並非源自亞洲或歐洲豬種。

在野外，豬要依賴保護色生存，但人類審美截然不同，反而喜歡黑色豬，才會刻意繁殖黑毛皮，好像怕會過時。在至少三個不同大陸上，人類各自得出同一結論：黑色豬代表時尚。