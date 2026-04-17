去過沖繩的人，多半品嘗過黑毛豬品種阿古豬。這種豬生長速度慢、成本高，但仍有香港農場飼養。最近有研究發現波利尼西亞人、歐洲人和中國人，竟在不同時代都偏愛黑色豬隻。
800年前，波利尼西亞探險者將豬帶到夏威夷。牛津大學領導的研究團隊展開基因追蹤，發現牠們的黑色毛皮來自一種全新的基因突變，而且並非源自亞洲或歐洲豬種。
在野外，豬要依賴保護色生存，但人類審美截然不同，反而喜歡黑色豬，才會刻意繁殖黑毛皮，好像怕會過時。在至少三個不同大陸上，人類各自得出同一結論：黑色豬代表時尚。
多年來，科學界爭論夏威夷野豬究竟源自最早的波利尼西亞豬，還是十八世紀隨庫克船長到來的歐洲豬。最新研究顯示，現今的野豬主要是古代太平洋航海者帶來的後代。
研究人員分析了57隻夏威夷野豬的樣本，發現所有黑毛豬都帶有一種基因突變，而這種突變不存在於歐洲或亞洲豬種中。換言之，不同時代的人類都覺得黑色的豬更完美。
牛津大學Larson教授指出，最早帶到夏威夷的豬其實更像寵物。在自然環境中，黑色並不利於生存，但人類卻偏好這種外觀，並在不同地方反覆選擇這種特徵。
研究同時提醒我們，波利尼西亞人是古代極為出色的航海者，曾帶著豬、狗、雞和番薯橫越太平洋。至於這些豬最初的來源，學者推測可能來自東南亞。
不過，現今的夏威夷野豬並非人人喜愛。過去幾百年間，牠們破壞原生森林、啃食瀕危植物，甚至掠食地面築巢鳥類的蛋，對生態造成影響。如今，既然證實牠們擁有獨特且古老的血統，未來如何管理這些野豬，將變得更為複雜——既要尊重文化歷史，也要保護當地生態。