油價不斷上升，人們都關心伊朗戰事何日結束？國際圈中有一種估計：大規模戰火很快將會停息，但僵局和零散的暗火則會持續。不過，下一輪的戰爭將是更殘酷的，而且是帶有毀滅性的。 為甚麼？不是因為各方變得理智，而是因為參戰各方已逐漸兩敗俱傷，再打下去對自己也不利，才要找個體面的理由歇一歇，徐圖後計。美國本身已估計錯誤，導致戰事持續，遠遠超出原先的部署，以致美國國內也出現反戰情緒，可能影響快將到來的中期選舉。它的西方盟友也另有打算，特朗普不能再「特冇譜」下去。

伊朗自然更受打擊，實力和元氣大傷。更重要的是，它的「支持者」只能是有限的援手，因為必須考慮自身的大局。近期值得注意的是，西班牙國王和越南第一把手蘇林剛訪問中國，美國又密鑼緊鼓安排特朗普下月訪華；就在這個時候，俄羅斯公開放話，普京將於上半年訪華。 一時間，中國成了國際焦點，令人想到早前美媒報道——中國特使出訪中東一些國家，北京又與伊朗多次接觸，後來伊朗和美國就同意在巴基斯坦談判。雖然沒有成果，但中國的角色成為一時話題。

有人問為甚麼中國不早點發揮作用？答案很簡單，當參戰各方打得頭昏腦脹的時候，怎樣說也是耳邊風；但待各方也感到內傷，這時出手才可能有效果，甚至令各方有求於己。反正，對手打下去還可能削弱籌碼，或會增加對自己的期望和依賴。政治從來就是啞謎，說不清是春風還是北風？ 不過，外交界估計美國也不是善良的明燈。這一浪即使暫停，但其目的很明顯，就是要伊朗長遠不能威脅美國，甚至沒有威脅美國的本錢；至少在未來二十年內，美國可以壓住伊朗。當年美國攻打伊拉克和阿富汗，明知不能消滅「敵國」和反美力量，但至少消除它們對美國的中短期威脅。所以，美國「勝利」後拋下爛攤子就走了。

中國這次也表現出對外總體務實的作風，因為不務實自己也會受累或受傷，希望這能擴而充之到其他領域。作為一介庶民，只希望世界和平，油價馬上下降，免得間接令百物騰貴，讓大家吃一口安定茶飯就好了。