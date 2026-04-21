在香港，社區發展計劃的形式各有不同，但能否隨時間慢慢累積，並讓居民持續參與其中，往往取決於不少條件。「營造東涌」或可視為其中一個值得留意的社區項目。

在太古集團慈善信託基金（太古基金）全力支持及香港社會服務聯會統籌下，「營造東涌」於2020年疫情期間啟動，回應東涌新市鎮在人口急速增長下的社區需要。六年間，太古基金投入港幣3,200萬元，透過三個階段的跨界別協作，連結逾80間社福機構、學校及企業，惠及超過20萬人，並由即時社區支援逐步轉向培育居民技能、助人自助。