在香港，社區發展計劃的形式各有不同，但能否隨時間慢慢累積，並讓居民持續參與其中，往往取決於不少條件。「營造東涌」或可視為其中一個值得留意的社區項目。
在太古集團慈善信託基金（太古基金）全力支持及香港社會服務聯會統籌下，「營造東涌」於2020年疫情期間啟動，回應東涌新市鎮在人口急速增長下的社區需要。六年間，太古基金投入港幣3,200萬元，透過三個階段的跨界別協作，連結逾80間社福機構、學校及企業，惠及超過20萬人，並由即時社區支援逐步轉向培育居民技能、助人自助。
相較於資源與規模，更值得肯定的，是計劃所強調的「共想共做」精神。無論是青少年生涯探索、家庭藝術活動、社區運動，抑或少數族裔家庭的能力建設，項目設計並非單向輸送服務，而是嘗試讓居民由被動的「參與者」，逐步轉化為主動的「行動者」。相關活動分析結果亦顯示，街坊的自我效能感與社區參與意願均有明顯提升，居民之間的互助網絡與信任關係逐漸建立，為社區韌性奠下基礎。
回顧「營造東涌」的經驗，其價值並不僅在於做了多少活動，而在於它示範了一種可能：社區發展不只是回應當下問題，更是一個長期同行，培養居民能力、建立凝聚力的過程。當社區能夠逐步「自轉」，城市的未來，才有更穩固的根基。