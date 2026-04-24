啟德體育園確實是世界級！
我之前因為外遊而錯過幾次在啟德舉行的演唱會，已經覺得自己好大鄉里。七欖今年繼續在啟德舉行，一定要去體驗一下。
踏入主場館，馬上被瘋狂的「南看台」傳統震撼，觀眾自發進行各種奇裝異服的Cosplay，從McDonald叔叔、超級英雄到動物打扮應有盡有。場內的食店選擇很多，啤酒、wine……應有盡有，有酒精有強勁的音樂娛樂，而且不時還有經典派對歌曲，如Queen的《We Are The Champions》，氣氛很快到頂點。我星期日特別跑去看男女子的決賽，南看台一早已經爆到不得了，一眼望去全是人，人氣歌聲在下午時已經到了沸騰點。
除了場內氣氛一流，這種活動氣氛是香港現時所有場館都沒有的。一踏入啟德，它的大(可容納5萬人)，它的設計、運作模式都是世界級的。啟德最近獲得「環保建築大獎」，評審團高度評價啟德體育園以全方位策略推動可持續發展，涵蓋低碳園區設計、高效節能系統，以及循環廢物與水資源管理等，充分展示大型國際盛事如何在實踐環保理念。
過去聽過不少朋友批評啟德交通麻煩，出入都很困難，但個人經驗卻是非常暢順，的士源源不絕，就算Rugby散場時人山人海，但還算是暢順。香港人從小就有紅館去演唱會經驗，自己識「執生」，知道如何避開人流，如何在人少的地方上車，交通已經不是問題。
政府說啟德體育園可以帶動香港經濟，我信了！