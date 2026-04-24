啟德體育園確實是世界級！

我之前因為外遊而錯過幾次在啟德舉行的演唱會，已經覺得自己好大鄉里。七欖今年繼續在啟德舉行，一定要去體驗一下。

踏入主場館，馬上被瘋狂的「南看台」傳統震撼，觀眾自發進行各種奇裝異服的Cosplay，從McDonald叔叔、超級英雄到動物打扮應有盡有。場內的食店選擇很多，啤酒、wine……應有盡有，有酒精有強勁的音樂娛樂，而且不時還有經典派對歌曲，如Queen的《We Are The Champions》，氣氛很快到頂點。我星期日特別跑去看男女子的決賽，南看台一早已經爆到不得了，一眼望去全是人，人氣歌聲在下午時已經到了沸騰點。