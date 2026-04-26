旅遊及服務業應以專業精神迎接客流高峰。酒店、餐飲、旅遊巴營運者務必加強員工培訓與應變預案，真誠待客，嚴防坐地起價、偷工減料或強迫消費，維護業界聲譽。的士司機是城市的流動窗口，須保持禮貌，持續改善服務，杜絕揀客及濫收車資。執法部門要加密巡查，及時查處違規，讓旅客留下良好印象。

五一黃金周將至，消費市道回暖，訪港旅客增加，為經濟注入動力。欣喜之餘，更須務實檢視香港的接待能力，既把握商機，也確保服務質素、環境承載與旅客體驗三者平衡。

特區政府應積極開拓次熱門景點與多元主題，諸如文化古蹟、生態導賞，疏導傳統景區壓力，促進各區均衡發展，豐富深度遊選擇。近年深度遊與郊野打卡成風，本屬美事，卻衍生困擾：部分山徑水洩不通、交通癱瘓，營地垃圾堆積，甚至有遊人攀樹取景，險象環生，損害生態。推動深度遊，必須配以更嚴謹的管理與執法。

根據過往經驗，每逢長假期，熱門景點與郊野公園往往人潮過載，交通擠塞、環境髒亂等問題。短短幾天的放鬆，若管理失當，可能換來長時間的生態恢復與居民不滿。因此，迎接黃金周不能只停留在「人流多、生意旺」的層次，更要將安全、可持續、旅客體驗和社區生活質素納入統籌。