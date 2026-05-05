寫字樓市場正緩步復甦

香港的住宅市場自去年初已開始復甦，而且步伐很快，在短短一年的時間裏，升幅已逾10%，令很多本來對後市不敢看好的淡友，亦紛紛改變立場，接受現實了。

人們見住宅市場改善後，很自然會問，寫字樓的市場是否很快亦會跟着住宅市場一起好起來？

其實，寫字樓市場要好起來，其基礎與住宅市場是一樣的，就是經濟表現一定要好，GDP有增長，企業才有條件擴展業務，招聘更多的員工，租用更多的寫字樓。

一般而言，寫字樓受惠於經濟復甦會比住宅更為直接。因為生意好，企業就很快會擴充業務，租用更多寫字樓。但住宅市場卻要等工資上升後才能受惠，而工資上升在經濟復甦初期是不會這麼快出現的，工資須等企業擴充導致人力市場開始緊張之後，才會跟着好起來。因此，住宅市場的好轉往往會比經濟增長慢半拍。